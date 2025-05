Damiano David è arrivato a Roma per presentare “Funny Little Fears”, il suo nuovo album da solista disponibile dal 16 maggio. In tale occasione ha anche raccontato alcuni aneddoti inediti sulla sua vita privata e sentimentale, nonché fatto un’importante confessione si quello che sarà il futuro dei Maneskin, la band con cui ha raggiunto il successo mondiale.

Tutto su “Funny Little Fears”, il nuovo album di Damiano David

Il nuovo disco di Damiano David rappresenta per il cantante un vero e proprio “diario emotivo”. Composto da 14 brani, attraverso le sue canzoni Damiano cerca di esprimere le sue paure e alcuni momenti complicati che ha dovuto affrontare nel corso della sua vita.

Lo stesso Damiano ha dichiarato: “Le paure hanno rappresentato un grosso ostacolo nella mia vita, qualcosa di cui mi sono vergognato a lungo. Mi portavano a isolarmi, a non parlarne, a chiudermi in me stesso. Questo album mi ha offerto l’opportunità di trasformare queste paure in qualcosa di positivo, permettendomi di creare musica e, una volta pubblicata, di connettermi con gli altri“.

L’importanza delle relazioni sentimentali

Nel corso dell’intervista, il cantante ha anche fatto alcune confessioni importanti sulla sua vita privata. A tal proposito, parte del discorso è stato incentrato anche sull’importanza che le relazioni sentimentali ricoprono per Damiano, il quale ha ammesso: “Rappresentano circa il 90% della mia felicità“.

Tuttavia, l’artista ha dovuto fare i conti anche con alcuni momenti difficili che l’hanno portato a un grande cambiamento: “Tutto è iniziato con la fine di una relazione che ha scosso profondamente le mie certezze“, ha ammesso Damiano. Il cantante ha poi specificato quando sia accaduto: “È successo circa un anno e mezzo fa. Mi sono sentito perso, fragile, privo di identità e nonostante fossi circondato da persone che mi sostenevano, mi sono sentito profondamente solo. Ho dovuto, quindi, riconnettermi con me stesso“.

Una sofferenza interrotta dall’arrivo di Dove Cameron, con cui il cantante fa coppia fissa da diverso tempo: “Lei è la persona che più mi sostiene e mi spinge a superare le mie difficoltà, sia a livello personale che professionale. Sono profondamente innamorato“.

Damiano David e Dove Cameron

Damiano David e il futuro dei Maneskin

Dunque sorge spontanea una domanda: che ne sarà del futuro dei Maneskin? Il cantante ha acceso qualche speranza su un possibile futuro ritorno della band dichiarando che “quando torneremo sarà il suono della band maturato e cambiato grazie alle esperienze individuali“.

Damiano ha anche aggiunto di non voler cancellare il successo dei Maneskin: “Non penso che quello che abbiamo fatto con la band possa essere oscurato né da me né da nessun altro. È qualcosa di unico, raro, bellissimo. Qualsiasi cosa succeda, resterà per sempre quello che abbiamo creato , il rapporto tra noi e quello che abbiamo condiviso“.