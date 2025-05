Protagonista di un violento scontro con Blur durante la partita della Kings League Italy, Fedez ha raccontato sui social la sua verità.

Fedez si è affidato ai suoi profili social per sfogarsi e raccontare la verità dietro la lite con Blur avvenuta durante la partita della Kings League Italy. Il rapper, infatti, è stato il protagonista di uno spiacevole scontro che ha rischiato di trasformarsi in una vera e propria rissa. Ecco cosa è successo.

Che cos’è la Kings League Italy

Prima di comprendere meglio le dinamiche dello scontro e il perché dello sfogo di Fedez, è opportuno fare chiarezza su cosa sia la Kings League Italy. Ebbene, si tratta di un torneo di calcio a 7, nato in Spagna nel 2022 per volere dell’ormai ex calciatore Gerard Piqué, in cui i protagonisti sono sia calciatori che volti celebri del web.

Sabato 10 maggio si è tenuta la partita per i quarti di finale che ha visto scontrarsi due attesissime squadre: quella dei Boomers, capitanata da Fedez, e quella degli Stallions guidata da Blur, il Re di Twitch. Uno contro attesissimo che tuttavia ha rischiato di sfociare in una vera e propria rissa.

Gianmarco “Blur” Tocco esulta dopo un gol nella Legends vs Streamers alla Kings World Cup, Torino 12 gennaio 2025. – notiziemusica.it

Lo scontro tra Fedez e Blur

Ma esattamente, cosa è successo tra Fedez e Blur? Ad aver fatto convergere l’attenzione di tutti sulla lite è un video andato virale sul web. Qui si vede il rapper scendere in campo, avanzando furioso contro Blur. I giocatori tentano di bloccarlo e si sente Fedez tuonare: “Che c**** volete?“. Da qui il panico, che tuttavia viene soffocato grazie all’allontanamento del cantante e alle successive parole di Tatiana, sua mamma.

In merito al motivo della lite, pare che sia stata scatenata da alcune provocazioni lanciate contro Fedez da parte degli avversari, probabilmente non contenti della vittoria della quadra del rapper.

Il duro sfogo di Fedez sui social

In seguito agli eventi, Fedez ha deciso di affidarsi ai social per raccontare la sua verità e l’ha fatto tramite alcune storie pubblicate su Instagram. Di seguito le parole del cantante:

“Qualche settimana fa ho chiesto una riunione con la Lega alla live di Blur durante le partite della Kings League chiedendo se potessero attivarsi quantomeno per evitare che lo streamer, ad ogni partita, auguri il tumore e la morte a chiunque, insultando gratuitamente anche le ragazze presenti. Chiarendo espressamente che se questo tipi di scenario si fosse ripresentato durante la mia partita, si sarebbe arrivato ad un punto limite che avrei voluto evitare“, ha annuncia Fedez.

Il cantante, quindi, ha proseguito spiegando le cause dello scontro: “Avevo Blur a fianco a me in postazione e ho dovuto sentire chiaramente lo stesso augurare la morte, usare l’epiteto “tumore” e insultare pesantemente i miei giocatori e il mio staff durante tutta la partita“.