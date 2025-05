Ospite a Verissimo, Gigi D’Alessio si è messo a nudo rivelando alcuni dettagli della sua carriera e parlando del rapporto coi figli.

Gigi D’Alessio è stato ospite di Silvia Toffanin durante la puntata di Verissimo andata in onda domenica 11 maggio. In tale occasione, il cantante ha ripercorso la sua carriera e fatto alcune importanti riflessioni su come sia il rapporto coi suoi figli, dedicando particolare attenzione a Luca D’Alessio, in arte LDA, da sempre ritenuto un “raccomandato”.

Gigi D’Alessio e la paura di esibirsi

Quella di Gigi D’Alessio è una carriera trentennale e che ancora oggi procede a gonfie a vele. Ma nonostante il continuo successo, il cantante ha imparato a non dare nulla per scontato, impegnandosi costantemente per soddisfare le aspettative dei fan ed essendo grato per poter vivere di musica. A tal proposito, Gigi ha dichiarato: “La mia fortuna è stata che la mia passione è diventata il mio lavoro. Per me è sempre la prima volta, l’emozione c’è sempre. Faccio un lavoro che mi permette di ricevere l’affetto del pubblico e io mi sento sempre in debito con gli altri“.

Una carriera invidiabile caratterizzata da un talento innato, tant’è vero che a soli 17 anni, Gigi D’Alessio dirigeva già un’orchestra. Tuttavia, commetteremmo un errore nel pensare che il suo percorso sia stato tutti in discesa. Lo stesso cantante ha ammesso di aver avuto difficoltà legate sopratutto alla sua paura di esibirsi: “Mamma non mi ha visto cantare. Io mi vergognavo di cantare davanti a tutti e anche oggi quando canto sono in imbarazzo“. Un retroscena inaspettato, ma con cui Gigi ha dovuto fare i conti.

ll rapporto di Gigi D’Alessio coi suoi figli

Per quanto riguarda il rapporto coi figli, Gigi D'Alessio ha rivelato di non essere solo un papà, ma anche loro amico: "Non sono stato per niente un papà rigido con i miei figli. Il lavoro mi ha portato spesso a stare lontano da loro, il mio lavoro non lo posso delegare a nessuno, dietro ogni artista ci sono tante persone che lavorano. Ma per i miei figli ci sono sempre e ho dei figli meravigliosi".