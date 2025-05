Ospite a Domenica In, Achille Lauro ha parlato di Cristina, sua mamma, a cui di recente ha dedicato un toccante brano.

Achille Lauro è stato ospite di Mara Venier nel salotto di Domenica In. Qui ha presentato “Cristina”, il nuovo singolo dedicato a una persona speciale, sua mamma, sulla quale ha voluto esprimere anche due parole. Ma non solo, dato che il cantante ha anche ammesso di essersi commosso durante la realizzazione del videoclip.

Il racconto di Achille Lauro su mamma Cristina

“Cristina” è il nuovo brano di Achille Lauro, presentato dal cantante in occasione della festa della mamma. Si tratta di una toccante canzone che l’artista ha composto per sua mamma, il cui nome è appunto Cristina. “È stato bello vedere com’è stata recepita la canzone, ho visto le persone coinvolte. È stato commovente, con la mia squadra ci siamo anche fatti mandare video dalle persone con le loro mamme. È uscita una cosa commovente“, ha spiegato Lauro a Mara Venier.

Immensamente grato di aver ricevuto la vostra cosa più preziosa: i vostri ricordi.

Per me, questa non è più musica, è qualcosa che va oltre.

A presto.

Per sempre noi.



Il cantante ha poi aggiunto: “La musica è qualcuno che forma uno stato d’animo forte. Le persone non si ricorderanno dei cantanti, ma alcune canzoni restano in noi. Questo video mi fa commuovere“. Proprio in merito alla mamma, Achille Lauro ha aggiunto: “Mia mamma è dolcissima, è l’incarnazione del bene. Ho avuto un punto di riferimento sano“.

Achille Lauro: “Sento di avere trovato la mia serenità”

In merito al presente, Achille Lauro si è dichiarato soddisfatto della sua vita: “Oggi mi sento un uomo, sento di avere trovato la mia serenità. Il grande legame col pubblico che ho costruito in quest’ultimo anno è dato dalla serenità che ho trovato. A volte le persone mi dicono “mi hai salvato” e io dico “posso dire lo stesso” “.

