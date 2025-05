La relazione tra Tony Boy e Gaia Bianchi sarebbe arrivata capolinea. A confermarlo la tiktoker, nonché mamma di Arya, la loro prima figlia.

Sembra che la storia d’amore tra Tony Boy e Gaia Bianchi sia arrivata ufficialmente a capo linea. Il rapper e la tiktoker erano diventati da poco genitori di Arya, la loro prima figlia, nata lo scorso marzo. Tuttavia pare che le voci di una presunta crisi si siano trasformate in una vera e propria rottura, che Gaia avrebbe confermato rispondendo alla domanda di un fan.

La presunta rottura e la presunta conferma di Gaia Bianchi

Era da qualche giorno che sui social si stavano diffondendo le voci di una possibile rottura nella coppia. La presunta conferma delle ipotesi sarebbe arrivata ieri, quando su TikTok, Gaia avrebbe risposto a un fan che le ha posto la fatidica domanda. “È finita con Tony Boy?“, si legge nella sezione commenti di un post. Secca la risposta di Gaia che, citando l’utente, avrebbe scritto: “Si“.

Una notizia che ha lasciato i fan stupiti, anche perché proprio lo scorso marzo la coppia annunciava la nascita di Arya la loro prima figlia. Attualmente né Tony Boy, né Gaia hanno rilasciato dichiarazioni in merito, motivo per cui sarà necessario attendere la loro conferma ufficiale per esserne sicuri.

“Mi è crollato il mondo addosso”: le parole di Gaia Bianchi sulla gravidanza

Gaia Bianchi e Tony Boy hanno cominciato la loro storia d’amore nel 2024, per annunciare poco tempo dopo di aspettare la loro prima figlia. Una notizia che sul subito aveva spaventato molto Gaia, la quale, sempre su TikTok, aveva deciso di manifestare la sua preoccupazione: “Il mio stile di vita era sempre stato altalenante, mi è crollato il mondo addosso“.