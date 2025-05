La puntata dell’11 maggio di Che Tempo Che Fa ha visto come ospite d’eccezione Marco Mengoni. Il cantante ha ripercorso la sua carriera di successo e fatto poi un importante discorso avente come tema centrale il referendum. L’artista, infatti, ha invitato il pubblico a votare, dichiarando quanto quest’azione sia fondamentale per disegnare il futuro di tutti.

In una lunga intervista, Marco Mengoni ha voluto ribadire quanto sia importante che tutte le persone votino, in modo tale da poter determinare un cambiamento positivo per il futuro. “Io non ho paura del futuro, ho paura del presente“, ha dichiarando il cantante, lanciando poi una critica verso le dinamiche di potere attuali presenti in tutto il mondo che, secondo il cantante, sarebbero caratterizzate da poche persone che prenderebbero le decisioni per tutti, senza dialogo.

Da questo discorso lo spunto per invitare le persone a non sottrarsi al voto, ma di correre alle urne in occasione dei futuri referendum. “Bisogna andare verso il futuro senza farsi intimidire, bisogna andare a votare tutti. Poi votate quello che volete, ma bisogna andare. Io sarò in sala prove, ma comunque l’ho già detto, ci siamo messi d’accordo coi musicisti e andremo a votare, in massa“, ha aggiunto Marco.

Marco Mengoni – notiziemusica.it

Marco Mengoni e la passione per i pomodori

In ogni caso, non sono mancati neanche momenti di leggerezza, come quello in cui Marco Mengoni ha rivelato di avere una vera e propria passione per i pomodori: “Coltivo pomodori, tutto sul terrazzo. Non compro pomodori ormai d’estate. Prendo solo i miei. Io non seguo le regole, sono anarchico. Come fanno a crescere? Io non pianto i pomodori a dicembre. Ma parto dal seme, e arrivo un po’ prima“.

Il cantante ha poi concluso il discorso con una battuta: “Ci vuole molta terra, molta pazienza. I miei pomodori adesso sono già 1 metro e 80. Quelli di Argentero sono già 185? Vabbè ma lui è più vecchio di me, ne sa di più“.