Michelle Hunziker conduttrice all’Eurovision: “Sarò neutrale”

Michelle Hunziker ha svelato alcuni dettagli della sua presenza all’Eurovision ed ha parlato del litigio con Elisabetta Canalis.

L’Eurovision Song Contest 2025 si avvicina a grandi passi, con la sua partenza programmata per il 13 maggio a Basilea. Questa edizione è caratterizzata da una serie di novità e momenti attesi, non da ultimo la conduzione della serata finale del 17 maggio da parte di Michelle Hunziker. In un’intervista concessa al Corriere della Sera, la conduttrice ha condiviso le sue impressioni e aspettative per l’evento. Ecco cosa ha rivelato!

Michelle Hunziker: l’emozione per l’Eurovision

Il suo ruolo di presentatrice le impone di non prendere le parti di nessun artista, ha spiegato Michelle Hunziker al Corriere. “Sarò neutrale come la Svizzera” – ha infatti dichiarato la conduttrice. Tuttavia, nel corso dell’intervista, non è riuscita a nascondere una forte simpatia nei confronti del rappresentante dell’Italia, Lucio Corsi.

Michelle Hunziker – notiziemusica.it

Michelle ha poi fatto una piccola anticipazione sull’esibizione del cantautore toscano, che porterà la sua “Volevo essere un duro” sul palco dell’Eurovision. “Porta qualcosa di estremamente originale rispetto a quello che si vedrà” – ha spiegato la conduttrice.

“Mediaset mi ha concesso una deroga. Conduco solo la finale per non andare troppe volte contro me stessa ma condurre l’Eurovision era il mio sogno da tanto tempo” – ha aggiunto Michelle. In questi giorni infatti sta facendo la pendolare tra Milano e Basilea per le prove, subito dopo la conduzione della trasmissione televisiva Striscia la Notizia.

Il litigio con Elisabetta Canalis

Nell’intervista, la Hunziker ha anche parlato del suo passato professionale, in particolare del litigio con Elisabetta Canalis. Nel 2008 Canalis imitò la collega nel programma di Rai 2 Artù, ma tale imitazione che poi fu cancellata causando tensione tra le due donne.

“Lei pensava che fossi stata io a segarla, ma non sono così potente.” – ha spiegato Michelle – “Con Elisabetta ci siamo riappacificate: nella vita non ho rapporti in sospeso”.