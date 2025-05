Gianni Morandi, parla Enzo Iacchetti: “Non ci parliamo più”

In un’intervista per il Corriere della Sera, Enzo Iacchetti ha fatto alcune rivelazioni inedite sul suo rapporto con Gianni Morandi.

Probabilmente in molti se l’aspettavano, eppure le parole di Enzo Iacchetti hanno comunque colto tutti di sorpresa. Il conduttore di Striscia la Notizia ha preso parte a un’intervista per il Corriere della Sera in cui ha rivelato di non avere più rapporti con Gianni Morandi. Ecco le sue parole.

L’antefatto: la lite tra Gianni Morandi ed Enzo Iacchetti

Per comprendere meglio quanto dichiarato da Iacchetti, bisogna fare un salto nel passato e tornare al lontano 2012. In quell’anno, Gianni Morandi si trovava alla conduzione del Festival di Sanremo, contribuendo alla creazione dell’elenco dei cantanti protagonisti della kermesse.

Tuttavia, gli artisti selezionati da Morandi non piacquero a tutti, sopratutto a Enzo Iacchetti. Quest’ultimo decise allora di esprimere la propria opinione pubblicando un post su Facebook in cui comunicava tutto il suo disappunto. Le dure parole del conduttore erano rivolte nello specifico alla lista di artisti scelti per “Sanremo Social”, definita dallo stesso Iacchetti una “porcata“.

Ma il conduttore non si fermò lì, aggiungendo delle accuse nei confronti di Morandi e definendolo “un ignorante in musica“.

Enzo Iacchetti partecipa al photocall del Festival BCT 2022 a Benevento – notiziemusica.it

La reazione di Gianni Morandi alle parole di Iacchetti

Di fronte alle dure parole di Enzo Iacchetti, come riportato nel 2014 dal Resto del Carlino, Gianni Morandi e l’allora organizzatore del Festival Gianmarco Mazzi, decisero di procedere per via legale. Le parti offese, infatti, all’inizio chiesero l’imposizione a Iacchetti di un risarcimento pari a 1,1 milioni di euro per Morandi e a 600 mila euro per Mazzi.

Tuttavia si arrivò poi a un accordo in via stragiudiziale, con il quale venne chiesto a Iacchetti di versare 40 mila euro, ponendo definitivamente fine alla disputa.

Il commento di Enzo Iacchetti sulla vicenda