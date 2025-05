Esa Abrate, ex volto di Amici, ha raccontato dell’arresto per possesso di droga e di aver evitato il carcere per la fedina penale pulita.

Esa Abrate, ex cantante di Amici 20, ha parlato dell’arresto per detenzione di droga e di essere riuscito ad avitare il carcere grazie alla sua fedina penale pulita. La rivelazione dell’artista è avvenuta su TikTok con un video diventato virale nel giro di poco.

Il video virale di Esa Abrate

Con un video della durata di pochi minuti, il cantante ha deciso di confessarsi coi fan, rivelando le cause dell’arresto. “Nel dicembre 2022 sono stato arrestato per detenzione di due panetti da 355 grammi“, ha esordito Esa Abrate. “É stato un periodo davvero difficile e complicato. Fortunatamente la vicenda si è conclusa con il proscioglimento: ho evitato il carcere perché avevo la fedina penale pulita e, come pena, ho dovuto firmare per un mese e mezzo, durante il quale ho scontato i domiciliari“, ha aggiunto.

Cantante

Una vicenda drammatica che però ha segnato una fase di rinascita per Esa: “Da lì è iniziato il cambiamento … Ho lavorato tanto su di me, sia interiormente che esteriormente, cercando davvero di fare pulizia. Ho scelto con attenzione le persone che mi avrebbero accompagnato in questo nuovo cammino e ho ritrovato quella forza che prima mi mancava“.

Esa Abrate sulla sua musica: “Sento di avere tante cose da dire”

Il cantante ha aggiunto di essersi finalmente ritrovato al 100% e di essere pronto a fare nuova musica. “Prima non sapevo più cosa raccontare, avevo perso argomenti, fame, motivazione. Ora, invece, sento di avere tante cose da dire. E non solo a causa delle vicende che ho vissuto, ma perché sono andato a scavare dentro me stesso“, ha spiegato Esa.

L’artista ha poi dichiarato di voler fare un salto nel passato, partendo da quelle che sono state le sue radici musicali: “Quelle del conservatorio, la musica classica, ma anche quelle etniche, l’Africa, le culture underground, l’urban e l’hip hop“. Influenze musicali che Esa ha cercato, riuscendo a farle sue: “Oggi tutto questo fa parte della mia musica e non vedo l’ora di farvela ascoltare“, ha aggiunto.