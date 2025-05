LDA, nome d’arte di Luca D’Alessio, ha partecipato alla puntata de Le Iene andata in onda il 6 maggio. Qui, ha recitato un toccante monologo in cui si è sfogato a causa delle critiche ricevute per essere il figlio di Gigi D’Alessio: “Chiunque segue le orme dei propri genitori è costretto a vivere con una presunzione di colpevolezza“.

Il monologo di LDA a Le Iene

“Sono cresciuto con un cognome che non ho scelto, ma che porto con rispetto“: è così che LDA comincia il suo monologo carico di dolore per essere da sempre considerato un raccomandato. La causa di tutto ciò sta proprio nel cognome che il cantante porta: D’Alessio. Sin dal suo debutto ad Amici 21, Luca ha dovuto fare in conti con una realtà complicata che l’ha etichettato col titolo di “raccomandato”. Un appellativo che per lui è causa di sofferenza, tanto da aver scelto il programma condotto da Veronica Gentili e Max Angioni per sfogarsi.

Il cantante prosegue: “Ho mosso i primi passi tra le note, in mezzo agli strumenti come lingua madre. Ho imparato tanto e tanto devo imparare. Ma vi assicuro una cosa, nessun applauso si eredita. Ogni palco, ogni studio, ogni nota che scrivo o suono devo sudarmela il doppio, perché per molti non sono Luca, sono il “figlio di”. E mi chiamano raccomandato solo perché il talento non può convivere con un cognome noto, come se il cognome potesse suonare al posto mio“.

LDA

“L’invidia sociale diventa più forte del merito”: le parole di LDA

Il monologo prosegue con parole amare: “Chiunque segua le orme dei propri genitori è costretto a vivere con una presunzione di colpevolezza. È questo lo specchio di un Paese dove spesso il successo altrui è vissuto come un’ingiustizia e non come uno stimolo. Dove il confine tra nepotismo e continuità si confonde e l’invidia sociale diventa più forte del merito, qualunque esso sia“.

LDA ha poi concluso ponendo una domanda: “Se avessi scelto un altro mestiere invece del cantante, avrei ricevuto le stesse critiche?“. Un dubbio a cui oggi il cantante ancora non è riuscito a dare una risposta, chiedendo al pubblico di dargli la possibilità di essere capito o criticato non per il suo cognome ma per la sua musica.