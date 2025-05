Tananai era in volo per Osaka quando l’Inter ha battuto il Barcellona. Su Instagram ha espresso la sua gioia e chiesto scusa ai passeggeri.

Non è un mistero che Tananai sia un fan sfegatato dell’Inter. Come dimostrano molteplici post su Instagram, il cantante spesso va allo stadio per vedere la sua squadra del cuore a cui ha dedicato persino una canzone. Tuttavia, l’artista non ha potuto presenziare alla partita di Champions League che ha visto l’Inter vincere sul Barcellona. Il motivo? Un volo programmato per Osaka.

Eppure, la passione per il calcio non si spegne neanche a 10.000 metri, tant’è vero che Tananai, nonostante fosse in viaggio, non si è perso neanche un goal.

Il post di Tananai e le scuse ai passeggeri

Maglietta dell’Inter, una bottiglia di birra in mano e il pc acceso con la propria squadra del cuore che gioca. È questa la fotografia che apre il carosello pubblicato da Tananai sul suo profilo Instagram. Nonostante la lontananza dall’Italia, il cantante ha assistito a tutta la partita e condiviso coi fan alcuni momenti che hanno reso indimenticabile il suo viaggio.

Tananai – notiziemusica.it

All’interno del post si vede un alternarsi di foto e video. Infatti il cantante si è ripreso negli istanti prima del calcio di rigore, non riuscendo a nascondere l’emozione. Segue un secondo video in cui Tananai riprende il tramonto visibile dall’oblò, commentando: “Sai cosa dice quel tramonto? Forza Inter!“.

A completare il post un commento con qui lo stesso artista ha chiesto scusa ai passeggeri presenti sul suo stesso volo verso il Giappone: “Chiedo ufficialmente scusa ai passeggeri del volo per Osaka ma EEEEEE PER LA GENTE CHEEEE“, un riferimento al coro dello scudetto del 2024.

Perché Tananai è in Giappone

Ma come mai Tananai è volato in Giappone? Ebbene, il cantante sarà l’ospite d’eccezione del SiVola Fest 2025, un viaggio organizzato nel Paese del Sol Levante che culminerà proprio con il live dell’artista organizzato nel cuore di Tokyo.