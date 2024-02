Tra Arisa e Paola Iezzi ci sono già state tensioni in passato: adesso si teme una nuova lite durante la serata dedicata alle cover.

A poche ore dall’inizio della quarta serata di Festival, il sito Dagospia ha rivelato un retroscena sul timore di una lite tra Rosaria Pippa, in arte Arisa, e Paola Iezzi, del duo Paola & Chiara. Secondo diversi rumor si starebbe cercando di evitare un incontro tra le due artiste nel dietro le quinte del Festival. In passato c’erano già state tensioni tra Arisa e Paola: le due avevano avuto una discussione che si era conclusa con un dito medio invitato tramite social.

Tensione tra Arisa e Paola Iezzi: cosa è successo

A giugno scorso le due cantanti avevano già avuto un’accesa discussione via social a causa delle dichiarazioni di Arisa rese in occasione del Pride di Roma. Queste le parole di Arisa: “Se mi piace Giorgia Meloni? Sì . Questa cosa mi verrà contro, i miei amici mi avevano sconsigliato di fare questo discorso perché mi avrebbero additato di essere fascista“.

“Sì le posizioni di Giorgia Meloni sui diritti Lgbtquia+ non sono aperte ma secondo me lei si comporta come una mamma molto severa e molto spaventata” – ha proseguito Arisa -“una mamma che non è solo madre di un figlio ma ne ha 3, ne ha 4 e bisogna che faccia cosa che vadano bene per tutti e 4 i figli e a volte sembra a uno di quei 4 che agisca in maniere poco (opportuna). Ma secondo me ci vuole tempo e ci vuole anche da parte nostra un cambio di atteggiamento non sempre in lotta ma anche in dialogo“.

Arisa

Per queste parole Arisa è stata fortemente criticata da Paola Iezzi. La replica non si è fatta attendere: Arisa le ha risposto tramite video sui social concluso con tanto di dito medio. “Se mi incontri per strada non mi salutare, perché a me l’ipocrisia mi fa schifo, la gente ipocrita mi fa schifo, perché io lavoro veramente per la comunità Lgbtq+. Ah bella, hai quasi 50 anni e ancora non hai imparato a vivere“, queste le parole della cantante.

Arisa e Paola Iezzi: stasera saranno entrambe a Sanremo

Proprio a causa di questa discussione così accesa, si teme che questa sera, a Sanremo, le due artiste possano litigare di nuovo. Infatti, entrambe, anche se in modo diverso, prenderanno parte alla quarta serata di Festival: Paola sarà insieme alla sorella nel duetto con i Ricchi e Poveri, mentre Arisa si esibirà sul palco Suzuki in piazza Colombo

“Ricordate la polemica a distanza per il Pride di Roma tra Paola Iezzi e Arisa con tanto di dito medio di quest’ultima? C’è chi assicura che venerdì si cercherà con molta attenzione di evitare un incontro dietro le quinte tra le due cantanti” – si legge su Dagospia – “Paola conduce con sua sorella PrimaFestival e venerdì affiancheranno nella serata duetti i Ricchi e Poveri, a pochi metri si esibirà in piazza Colombo dal palco Suzuki Rosalba Pippa per tutti Arisa. Meglio non rischiare una nuova lite“.

