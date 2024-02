In conferenza stampa Amadeus ha rivelato che, se Chiara Ferragni l’avesse chiesto, lui l’avrebbe invitata a Sanremo.

Durante la conferenza stampa che precede la quarta serata di Festival, Amadeus ha fatto delle dichiarazioni interessanti a proposito di Chiara Ferragni, co-conduttrice di Sanremo nel 2023. Il conduttore e direttore artistico ha infatti dichiarato che non ci sarebbe stato nulla di male ad invitare l’influencer sul palco dell’Ariston. Vediamo cosa ha detto.

Amadeus apre a Chiara Ferragni

A sollevare la questione è stato Enrico Lucci, inviato di Striscia la Notizia, che durante la conferenza stampa ha chiesto ad Amadeus: “Visto che John Travolta e Russell Crowe si sono autoinvitati, se si invitasse anche Chiara Ferragni la faresti salire sul palco per farci capire quali sono stati i suoi errori di comunicazione?“. La replica di Amadeus ha lasciato tutti di stucco. Il conduttore ha infatti risposto: “Se me l’avesse chiesto, io glielo avrei permesso“.

A questa dichiarazione è subito seguita un’altra domanda: “Perché non fate salire quelli dei trattori sul palco, avete paura da Meloni o di Lollobrigida?”. Amadeus ha prontamente sottolineato che lui ha sempre dato la sua disponibilità a far salire gli agricoltori in protesta sul palco dell’Ariston ed ha poi passato alla parola ai rappresentanti Rai. Loro hanno semplicemente ribadito quanto già detto, ossia: “finché non c’è una delegazione unitaria non sappiamo chi siano gli interlocutori ufficiali con i quali confrontarci“.

Chiara Ferragni e Amadeus

Enrico Lucci e la frecciatina ad Amadeus

Sono passati pochi giorni dalla condanna del Tar Lazio per pubblicità occulta a favore di Instagram: l’inviato di Striscia, Enrico Lucci, non si è lasciato sfuggire l’occasione di lanciare una frecciatina ad Amadeus. Nel finale infatti Lucci ha rivolto un commento pungente a Lorella Cuccarini, che questa sera sarà co-conduttrice di Sanremo: “Non farti chiamare ‘la più amata dagli italiani’ altrimenti cominciamo a pensare male“. Si riferisce chiaramente alla condanna per pubblicità occulta di Amadeus e ai famosi spot di Cuccarini per Cucine Scavolini.

Riproduzione riservata © 2024 - NM