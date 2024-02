Angelina Mango ha fatto emozionare tutti dal grande palco dell’Ariston, eppure J-Ax non sembra essere d’accordo con la sua vittoria.

Dopo la conclusione del Festival di Sanremo 2024, le polemiche non si sono fatte attendere. Giunta sul palco dell’Ariston con “La noia”, Angelina Mango ha trionfato con il 40.3% delle preferenze totali (tra televoto, Sala Stampa e giuria delle radio). Ma secondo J-Ax, il vero vincitore – sulla base del televoto – sarebbe stato Geolier.

J-Ax non ci sta: “Eliminare le giurie”

Attraverso una storia su Instagram, J-Ax ha messo in discussione il sistema di voto, suggerendo che il televoto, che aveva premiato Geolier con una percentuale record, avrebbe dovuto essere decisivo. Alla vigilia della vittoria di Angelina Mango, il rapper ha pubblicato una storia rivolta a Geolier, che diceva: “Geolier per noi hai vinto tu”, con l’hashtag #poterealpopolo. Un chiaro riferimento al metodo di votazione del Festival di Sanremo, che il cantante proprio non ha accettato.

Poi, postando un immagine che mostrava la classifica del televoto – con Angelina Mango in testa al 16.1% seguita da Geolier con il 60% – J-Ax ha commentato: “Amadeus hai cambiato tante cose in meglio, adesso bisogna eliminare le giurie”.

“Il secondo classificato al televoto ha preso più voti di tutti gli altri sommati. Non si crea uno squilibrio? Non ci vuole un premio di coalizione? Forse questo verdetto è un po’ un pasticciaccio brutto“, ha chiosato successivamente il rapper in conferenza stampa.

Il voto contestato di Angelina Mango: “Mi dispiace molto”

La vittoria di Angelina Mango è stata decretata dal 40.3% delle preferenze totali delle tre giurie: televoto, Sala Stampa e giuria delle radio. Tuttavia, J-Ax ha evidenziato come Geolier avesse ottenuto il 60% dei voti del televoto, un dato mai raggiunto prima, sollevando quindi dubbi sulla legittimità del risultato finale.

Ma la figlia di Pino Mango, fresca vincitrice del Festival, ha risposto alle critiche durante la conferenza stampa, esprimendo il suo dispiacere per i commenti negativi. Angelina ha inoltre sottolineato il suo rispetto per Frankie hi-nrg, un altro artista che aveva criticato la sua vittoria attraverso un post sui social.

Su Twitter infatti, il cantante ha scritto nelle ultime ore: “Vincente per mano di un manipolo di membri di una casta mediatica”. Angelina Mango, in risposta all’attacco, ha dichiarato: “Mi dispiace molto per questo tweet, l’ha scritto Frankie? Mi dispiace perché lo stimo un sacco. Io della mia vittoria mi sono accorta stamattina quando ho visto le persone fuori dall’albergo e me ne accorgo quando salgo sul palco e vedo la reazione del pubblico. Per me quella è una vittoria, non la classifica”.

Comunque se fossi uno di quel 60% che ha televotato #Geolier, spendendo dei soldi per far vincere il mio beniamino, e lo vedessi scavalcare da chi ha preso un misero 16%, vincente per mano di un manipolo di membri di una casta mediatica, ecco forse mi sentirei preso in giro. — Frankie hi-nrg mc ®️ (@frankiehinrgmc) February 11, 2024

Riproduzione riservata © 2024 - NM