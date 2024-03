Ospite a Verissimo, Stash dei The Kolors ha rivelato di aver vissuto dei momenti difficili che ha superato anche grazie a sua moglie.

Protagonista di una lunga intervista nel salotto di Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo del 17 marzo, Stash si racconta non solo dal punto di vista della sua carriera, ma soprattutto svelando aspetti intimi della sua sfera privata. Reduce dal successo di Un ragazzo, una ragazza – brano che ha portato a Sanremo 2024 – il frontman dei The Kolors parla dei suoi attacchi di panico e del valore trasformativo degli ostacoli nella vita.

Stash, la luce dopo la tempesta

Raccontandosi a cuore aperto con la conduttrice di Verissimo, Stash ha confessato di aver attraversato un periodo buio durante il suo trasferimento a Milano, quando i suoi amici invece si trovavano a Napoli: è in quel momento che si è trovato a lottare contro gli attacchi di panico. Tuttavia questa esperienza, sebbene difficile, ha contribuito a forgiare il suo carattere e a definire il suo percorso artistico.

Il cantante napoletano, capace di sfornare una hit dietro l’altra (non possiamo dimenticare il tormentone della scorsa estate Italodisco), ha raccontato: “Sto vivendo un momento molto bello dal punto di vista emotivo”. Per Fiordispino il successo in generale “è il risultato di tanti fallimenti che possono essere di sconforto ma è grazie ai momenti in cui ti senti perso, è lì che capisci chi sei realmente ed è lì che accade quello switch non avendo più nulla da perdere ed è quello che è successo al nostro percorso. Solo quando sei sincero arrivi alla gente”.

L’amore per la sua famiglia

Nell’intervista a Verissimo, Stash ha espresso profonda gratitudine per la moglie Giulia Belmonte, che è riuscita ad essere per lui un’ancora di salvezza. Arrivando nella sua vita, tutto è diventato più chiaro e il periodo buio che il cantante stava attraversando ha potuto vedere finalmente la luce.

L’artista descrive sua moglie come un “miracolo” che ha allargato la sua visuale sulla vita e sul futuro. Ad aver cambiato radicalmente la vita di Stash, soprattutto la nascita delle loro due figlie, Grace e Imagine, rappresentando un punto di svolta nella sua esistenza, un “vero cambio di vita dal punto di vista umano” che ha portato nuova ispirazione e gioia.

Quando si tratta di essere genitore, l’artista si è descritto come un bambino insieme alle sue figlie: “A volte mi sento un bambino come loro, a volte c’è da dire qualche ‘no’. È tosto, soprattutto in un momento in cui vorresti dire sempre di sì”, conclude.

