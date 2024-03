Mew, dopo aver abbandonato Amici a gennaio scorso, ha rivelato a Verissimo di aver iniziato a soffrire di disturbi alimentari.

Ad Amici Mew era considerata tra gli artisti favoriti per la vittoria. Nonostante ciò, a gennaio, la giovanissima cantane ha deciso di abbandonare il talent show lasciando tutti senza parole.

Per spiegare la sua decisione, aveva raccontato in un video su Instagram di soffrire di depressione e di non avere più le energie né fisiche né mentali per proseguire con il programma. Adesso, in un’intervista rilasciata a Verissimo, ha spiegato in maniera più approfondita cosa le è successo.

Mew: la decisione di abbandonare Amici

“Come sto? Non so mai bene che rispondere” – esordisce così l’ex allieva di Lorella Cuccarini – “Però mi sento meglio, sto abbastanza bene. Da quando sono uscita dalla scuola di Amici ho cercato di ritrovarmi un po’, però non è stato facile, è stato un momento tormentato e tornare a casa mi ha aiutato tantissimo. Sentivo questo bisogno e l’ho fatto.”

Poi, Mew parla di quanto le sia dispiaciuto lasciare Amici: “Sì, perché sapevo che impegnandomi avrei potuto fare delle belle cose, purtroppo anche nei momenti più belli ci sono delle cose che ti bloccano e io ho dovuto ascoltare me stessa, altrimenti rischiavo di non uscirne più se continuavo a mettere negatività dentro di me”.

“Non è nata dentro la scuola questa cosa, io avevo passato già dei periodi molto brutti e quando sono entrata, me li sono portati dentro.” – aggiunge – “Quando ho iniziato a sentire emozioni forti, anche se il mio percorso andava bene, e tutti mi facevano complimenti, sentivo che stava arrivando qualcosa che mi avrebbe portato più grandi problemi e ho preferito pensare a me stessa”. La cantante ha quindi deciso di tutelare la propria salute mentale ed interrompere l’esperienza ad Amici.

I disturbi alimentari

Poi Mew ha rivelato di aver iniziato a soffrire di disturbi alimentari: “ Io ho avuto problemi con il cibo che ho anche adesso e lì purtroppo non avevo mai fame, non avevo mai voglia di mangiare e non stavo vivendo un bel momento. Sia mentalmente che fisicamente non stavo bene”.

