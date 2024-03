Dopo 5 anni di matrimonio, Tiziano Ferro divorzia da Victor Allen. Ad annunciarlo è lo stesso cantante tramite post su Instagram.

Tiziano Ferro e Victor Allen si sono sposati nel 2019, hanno avuto due splendidi figli, ma poi la loro storia si è conclusa a settembre del 2023. Adesso il cantante ha annunciato di aver esaurito le pratiche per ottenere il divorzio. In un commovente post su Instagram ha raccontato ai fan le sue emozioni per la fine di questa importante parte della sua vita.

Tiziano Ferro: il post su Instagram

Su Instagram, Tiziano Ferro scrive: “Preferisco raccontarvelo io, come ho fatto con tutti i miei amici, prima che possa trapelare e diventare l’ennesimo pettegolezzo sterile. La nostra storia è ufficialmente conclusa. Non è la fine del mondo. Non è un massacro. Non è un fallimento, se non lo vogliamo. È un lutto: si passa attraverso il dolore, ma poi il dolore passa.“

“E diventa un dono, esperienza, saggezza. Per ora, speranza.” – prosegue – ” Quindi grazie vita! Grazie Dio. Grazie amici miei. Grazie a chi mi ha salvato sul ciglio del burrone. Grazie a chi ha abbandonato la nave mentre affondava.

“Grazie cucciolotti miei, donatori di vita eterna. Grazie Vic. Sfoglio l’ultima pagina, mentre mi accorgo che sto già scrivendo un capitolo nuovo. Quindi sorrido: buona ricostruzione, Tiziano!”– conclude.

I motivo della separazione

Lo scorso ottobre, in un’intervista al Corriere della Sera, Tiziano Ferro ha spiegato i motivi della separazione da Victor Allen. “Per salvare i miei figli Margherita e Andres… C’è chi non affronta i problemi e fa scelte all’antica trascinando situazioni che possono diventare tossiche non solo per lui, ma per i figli.” ha dichiarato il cantante.

Tiziano Ferro credit Walid Azami

“Io appartengo a una generazione i cui genitori non si sono lasciati per il “bene dei figli”, ma creando in realtà solo scompensi, facendo respirare infelicità ai bambini. Io sono in una condizione di speranza verso il futuro, ma non posso certo dire che sia un bel periodo” – ha poi concluso.

