Fedez ha ricevuto il suo 12esimo Tapiro da Striscia la Notizia ed ha rotto il silenzio sul gossip secondo cui avrebbe dato un bacio ad una donna.

Ultimamente Fedez è al centro di tantissimi gossip, non ultimo quello secondo cui, durante il suo viaggio a Parigi, avrebbe baciato una donna misteriosa. Per questo motivo il rapper è stato, per l’ennesima volta, braccato da Valerio Staffelli, inviato di Striscia La Notizia, che gli ha portato il suo 12esimo Tapiro d’Oro.

Fedez e il bacio dato ad un’altra donna

Poco tempo fa un Tapiro d’Oro è stato recapitato a Chiara Ferragni, che però ha scelto di non commentare la crisi con il marito. Oggi è stato il turno di Fedez di ricevere il non tanto ambito riconoscimento.

Nel servizio realizzato per Striscia La Notizia che andrà in onda questa sera, il rapper ha commentato le voci messe in giro da Elisa De Panicis, secondo cui lui avrebbe baciato un’altra donna a Parigi.

Di fronte alle insinuazioni di Staffelli, il rapper ha risposto: “Tu hai visto dei video o delle foto? Sai che quella influencer usciva con una canzone a mezzanotte dello stesso giorno?“. Insomma, secondo Fedez De Panicis sarebbe solo stata in cerca di un po’ di pubblicità gratuita.

La crisi con Chiara e la fine di Muschio Selvaggio

Poi Staffelli ha chiesto a Fedez di rispondere alle voci secondo cui la crisi con la moglie, Chiara Ferragni, sarebbe solo una strategia per distogliere l’attenzione dal pandoro gate. “Non mi interessa smentire.” – ha replicato Federico – “Ognuno può pensare quello che vuole, io ho due fantastici bambini che sono la mia priorità, non voglio fare la lotta nel fango“.

Staffelli ha poi chiesto a Fedez di commentare quello che sta succedendo con Luis Sal a proposito della chiusura del podcast Muschio Selvaggio. “Non mi piace additare colpevoli.” – ha risposto il rapper – “È una situazione spiacevole perché era un bel podcast. Era un bel progetto, lo porterò avanti in altro modo“.

