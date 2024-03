In queste ore sui social si è diffuso un nuovo pettegolezzo che riguarda Fedez e Chiara: lui sarebbe stato visto baciare un’altra donna.

A mettere in giro questo gossip è stata Elisa De Panicis, modella, influencer e concorrente del GF VIP nel 2020. La modella nelle sue storie su Instagram ha infatti dichiarato di aver visto Fedez che, proprio davanti a lei, baciava una donna che non era Chiara Ferragni. Le storie hanno fatto il giro del web e poi sono state cancellate.

Le storie Instagram di Elisa De Panicis

L’intento della modella era quello di difendere Chiara Ferragni contro la copertina dell’Espresso che la dipinge come un pagliaccio, peccato che abbia fatto una gigantesca gaffe. In una Storia ha infatti scritto: “Tra Fedez che a Parigi si limonava una tipa davanti a me per tre ore e la cover de L’Espresso, ma dico io! WTF? Senza parole. Posso solo dire che #WeDontNeedAMenToBeAWan“.

In una storia precedente aveva scritto: “Ma stiamo scherzando? Questa copertina è una denigrazione verso tutte le donne“. Le storie sono poi state cancellate ma ormai era troppo tardi: gli screenshot avevano già iniziato a fare il giro del web.

Fedez bacia un’altra: cosa c’è di vero?

A supporto delle sue dichiarazioni, Elisa De Panicis non ha portato alcuna prova: né foto né video. Di conseguenza non è semplice capire quanto siano affidabili le sue parole. Tutto ciò che sappiamo è che effettivamente Fedez la scorsa settimana si trovava a Parigi.

Chiara Ferragni e Fedez

Il rapper si è recato nella capitale framcese in occasione della settimana della moda di Parigi. Fedez ha assistito alla sfilata di Vetements che ha presentato la collezione autunno inverno. Chiara Ferragni invece non ha preso parte a questo evento mondano, forse proprio con lo scopo di evitare il più possibile i riflettori.

