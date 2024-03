La copertina dell’Espresso con il volto di Chiara Ferragni dipinto da clown fa discutere: Fedez ha difeso la moglie.

Nonostante il periodo di crisi con Chiara Ferragni, Fedez ha comunque deciso di esporsi in difesa della moglie. Ad aver suscitato la reazione del rapper è stata una copertina dell’Espresso che ritrae l’influencer con le sembianze di Jocker o comunque di un Clown.

Fedez contro la copertina dell’Espresso

Questa mattina, dopo aver visto la copertina incriminata, Fedez ha deciso di stare vicino alla moglie, difendendola tramite storie due Instagram. Nella prima il rapper scrive: “Espresso a quando una bella inchiesta sul vostro proprietario petroliere? Aspetto con ansia“.

In sottofondo si sentono le note di “Pieno di stronzi“, brano pubblicato nel 2017 da Fedez in collaborazione con J-Ax. Nella seconda storia Fedez ha poi condiviso un estratto di un articolo di Domani su Marcello Minenna, ex direttore dell’Agenzia delle Dogane indagato per corruzione, e Donato Ammaturo, editore dell’Espresso da maggio 2023.

Nell’articolo si afferma che Minenna avrebbe salvato dalla bancarotta Ludoil, l’azienda di Ammaturo che si occupa di vendita all’ingrosso di prodotti petroliferi. Per sottolineare ulteriormente il concetto, Fedez ha anche condiviso un’immagine di Ammaturo con il volto dipinto come il Joker.

Cosa dice l’articolo su Chiara

Queste le parole con cui l’Espresso ha pubblicato su Instagram la copertina dell’ultimo numero: “FERRAGNI SPA, IL LATO OSCURO DI CHIARA: Una rete ingarbugliata di società, una girandola di quote azionarie. Tra partner ingombranti, manager indagati e dipendenti pagati poco.”

Chiara Ferragni e Fedez

“L’influencer è a capo di un impero economico dove la trasparenza non è di casa: otre all’affaire pandoro e ai sospetti follower falsi, al centro delle indagini della Procura di Milano ci sono anche gli strani movimenti nella galassia delle sue aziende. Dopo anni di utili milionari, ora i problemi di reputazione li mettono a rischio. E tremano i fondi pensione che hanno investito in società collegate.”

L’Espresso lascia quindi intendere che oltre lo scandalo dei pandori potrebbe esserci di più: che sia in arrivo un nuovo tsunami capace di travolgere Chiara Ferragni?

