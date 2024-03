Anna Tatangelo ha postato un video in cui si riprende mentre balla in modo provocante: i fan hanno apprezzato la performance.

Anna Tatangelo è sempre molto attiva sui social: adesso ha pubblicato un video in cui si riprende mentre esegue un balletto decisamente hot. La clip sta facendo impazzire i fan: in tanti sperano che si tratti di un segno che la cantante sia pronta a tornare sul palco dopo la lunga assenza.

Anna Tatangelo: il video del balletto

Dopo la lunga assenza dovuta alla scomparsa della mamma, Anna Tatangelo ha annunciato che quest’anno tornerà con un nuovo album. Intanto la cantante non smette di far parlare di sè ed ha postato un video che ha ricevuto tantissimi complimenti dei fan.

La cantante si è infatti ripresa mentre faceva un balletto molto sexy, dimostrando di essere ancora perfettamente in forma nonostante la lunga assenza dalla scena musicale. Lei nel video si mostra, come sempre, splendida e con un corpo molto agile.

I commenti sotto il video del balletto

Come era prevedibile, il video ha infiammato i fan, che hanno inondato il post di commenti di apprezzamento. Alessia Marcuzzi ha reagito con l’emoticon di un fuocherello, mentre un utente ha scritto: “Vuoi farci morire? Adesso siamo sicuri”. Un altro invece dice: “Spettacolare Anna”.

Anna Tatangelo

In tanti i fan della cantante che si sono chiesti se dietro questo video non ci sia di più di un semplice balletto. Anna è infatti stata lontana dalla scene per diversi anni a causa di un gravissimo lutto che l’ha colpita, la perdita della mamma.

Forse la cantante è finalmente pronta a tornare ad esibirsi? Per ora Anna Tatangelo non ha ancora annunciato quando uscirà il nuovo disco e non ha nemmeno programmato tour o singoli concerti.

