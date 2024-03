A quasi un mese dall’uscita di “Nei letti degli altri altri”, Mahmood ha deciso di aggiungere 3 nuovi brani al suo ultimo album.

“Nei letti degli altri“, ultimo disco di Mahmood, è uscito il 16 febbraio scorso. Adesso il cantane ha deciso di aggiungere 3 canzoni al disco in occasione dell’uscita della versione fisica. I nuovi brani infatti possono essere ascoltati sia sul cd ufficiale che su tutte le piattaforme di streaming.

Il successo di “Nei letti degli altri”

Il nuovo album di Mahmood, uscito a pochissima distanza dalla fine del Festival di Sanremo, ha da subito riscosso grandissimo successo. “Nei letti degli altri” si è infatti aggiudicato il primo posto nella classifica degli album più ascoltati nella settimana d’esordio.

Il merito di questo trionfo è sicuramente da imputare a “Tuta Gold”, la hit portata da Mahmood in gara a Sanremo che sta facendo impazzire tutti. Il singolo è già doppio Disco di Platino ed è uno dei brani più trasmessi in radio tra quelli che hanno partecipato al Festival.

I nuovi brani dell’album

Il progetto originario prevedeva che l’album contenesse 10 canzoni con collaborazioni con artisti come Chiello, Tedua, Capo Plaza e Slim Soledad. Con la distribuzione delle copie fisiche le cose sono cambiate: all’interno del cd si possono ascoltare altri 3 brani, di cui due in collaborazione con altri artisti.

Il cantante ha infatti pubblicato un singolo, “Personale”, e due brani in collaborazione: il primo, insieme a Geolier, si intitola “Overdose. Per realizzare il secondo, intitolato “Sempre/Jamais” Mahmood ha lavorato insieme ad un’artista internazionale: la cantante belga Angèle.

La collaborazione era stata annunciata dallo stesso cantante su Instagram qualche giorno fa. Su Instagram ha scritto: “Grazie Angele per aver scritto questa canzone con me. Ti voglio bene, non posso più attendere“. Il 4 aprile Mahmood inizierà un lungo tour europeo che avrà come prima tappa Rockhal in Lussemburgo.

Mahmood al Festival di Sanremo 2024

