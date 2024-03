Tiziano Ferro ha accompagnato il figlio Andres a scuola calcio per la prima volta e ha pubblicato una foto che ha fatto impazzire i fan.

Tiziano Ferro è un papà davvero amorevole e premuroso. Sui suoi social compaiono sempre più spesso scatti dolcissimi insieme ai due figli avuti con l’ex marito, Margherita e Andres. Questa volta il cantante ha accompagnato il figlio alla prima lezione di scuola calcio: la foto pubblicata per l’occasione ha fatto impazzire tutti.

Tiziano Ferro: la foto con il figlio Andres

Tiziano Ferro ha accompagnato il figlio Andres, 2 anni, a fare la sua prima lezione in una delle scuole calcio per giovani talenti di Alessandro del Piero. Nella didascalia del post condiviso su Instagram il cantante ha infatti scritto: “Scuola calcio, con papà. Aspettaci Alessandro Del Piero“.

Nella foto si vedono Tiziano e il figlio girati di spalle che indossano delle magliette da calcio coordinate. Quella del cantante riporta il numero 111, a cui lui è molto legato: rappresenta i chili che pesava diversi anni fa ed è anche il titolo di una sua canzone molto famosa. Sulla maglietta di Andres invece c’è il numero 2 e sopra i cognomi di entrambi i genitori: Allen-Ferro.

Un periodo complesso per Tiziano Ferro

In questo momento Tiziano Ferro sta attraversando un periodo complesso sul piano personale. A settembre ha infatti annunciato il divorzio dal marito Victor Allen e da allora non ha più lasciato gli USA a causa di problemi legati all’affidamento dei bambini.

Infatti, a causa delle leggi americane sull’affidamento dei figli, il cantante non può legalmente lasciare il Paese con Margherita ed Andres. Per questo motivo si è visto costretto ad annullare tutti gli impegni che aveva preso in Italia e non sa quando potrà tornare di nuovo a casa.

