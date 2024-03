Alessandro dei Santi Francesi ha deciso di cancellarsi dai social: il motivo ha lasciato i fan senza parole. Ma c’è un equivoco.

Ospite del programma “Stasera c’è Cattelan”, Alessandro De Santis ha raccontato la sua decisione di cancellarsi dai social. Le sue parole sono state riprese su internet ed hanno generato un equivoco che ha destato molto clamore online. Oggi, in un lungo post pubblicato sui social del gruppo, Alessandro ha cercato di chiarire la situazione.

Alessandro De Santis e l’addio ai social

Alessandro si sarebbe cancellato dai social “perché stanco di sentirsi dire che è bello“, questa la notizia riportata ieri da tante testate dopo l’ospitata a “Stasera c’è Cattelan“. In realtà, però, questo non è ciò che ha detto l’artista: le sue parole sono state travisate e semplificate per creare articoli acchiappa like.

Il discorso di Alessandro infatti è stato più complesso e profondo. Parlando della sua decisione di cancellare il profilo Instagram, ha detto: “A volte ti puoi anche prendere male per dei commenti che sulla carta sono positivi.”

Santi Francesi

“Però,”- prosegue – “Ad esempio, quando leggo un apprezzamento sulla mia estetica, sono talmente bast*rdo che mi fa incavolare e dico ‘Io sto cantando, sono qua per cantare’. La mia scelta viene da questo. Vorrei sottrarmi da questo meccanismo e provare a non invogliare, almeno da quel punto di vista, il mio lato narcisista che vuole sentirsi dire ‘sei bello’, ‘sei un grande.'”

Il post su Instagram

Visto il clamore suscitato da questo finto scoop, Alessandro ha sentito la necessità di chiarire la sua posizione tramite un post pubblicato sulla pagina Instagram dei Santi Francesi. Ecco le sue parole: ““La prima cosa che voglio dire è, che ci crediate o meno, che tutto ciò che seguirà è stato scritto senza la patina di vittimismo.“

“Sono una persona fortunata, lo sono sempre stata. Non mi manca nulla. Ho tutto ciò che canonicamente occorre per sentirmi felice ma, come tanti, come tutti, spesso non lo sono. E ora sono qui. Ad alimentare, spero per l’ultima volta, meccanismi da cui cerco di fuggire“.

Poi ha smentito definitivamente le voci circolate negli ultimi giorni: “Non ho i social, non li uso da qualche mese a questa parte. Ne ho parlato alcune volte negli ultimi tempi, nelle interviste e nelle conferenze, per rispondere a delle domande. Ho sempre evidenziato i miei limiti a riguardo, spiegando che IO non riesco a gestire la mole di input che derivano dai social.”

“Pochi giorni fa, ospiti di Ale Cattelan, ho risposto a una sua domanda sull’argomento, generando degli articoli che titolano: “Mi sono tolto dai social perché ero stanco di sentirmi dire che sono bello”. Ora, pur rispettando sentimenti, sensazione e pareri di chiunque, sarei il primo a pensare “ma sei scemo? anche volendo come fai a dire una cosa del genere?”“.

“Il problema è che io non l’ho mai detto.” – conclude Alessandro. “Ho semplicemente fatto una battuta sul fatto che sono talmente incapace di gestire la cosa (il termine che ho usato era “bastard”) da riuscire a rattristarmi anche di commenti sulla carta positivi, come un apprezzamento sulla mia/nostra estetica, perché non completamente pertinenti. È chiaro che un complimento non potrà mai offendermi.“

Riproduzione riservata © 2024 - NM