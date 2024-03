Britney Spears ha, come suo solito, pubblicato una foto hot sui social: questa volta però molti fan hanno notato un dettaglio singolare.

Postare foto seminuda è la normalità per Britney Spears. La popstar americana ha più volte dichiarato che questi scatti sono il suo modo per celebrare la sua femminilità e l’amore per il suo corpo. Tuttavia la foto hot pubblicata ieri ha suscitato una reazione insolita nei fan della cantante: in molti, infatti, hanno notato un ombra maschile non identificata alle spalle di Britney. Di chi si tratta?

Britney Spears e l’ombra nella foto

Nella foto incriminata Britney posa in spiaggia completamente nuda, di spalle, illuminata dai raggi del sole. Sorride rivolgendosi alla camera e copre i seni con le mani. Non sono questi però i dettagli che hanno scatenato i commenti sotto al post. In molti hanno infatti notato nell’immagine un’ombra maschile, presumibilmente di chi le stava scattando la foto, ed hanno iniziato a chiedersi di chi si tratti.

Ma non è finita qui: nella foto si è creato un curioso gioco di luci che fa quasi sembrare che l’ombra dell’uomo si strusci addosso alla popstar. In molti, vista anche la posa decisamente hot di Britney, hanno incominciato a fare battutine ed insinuazioni nei commenti. Per tutta risposta, lei ha bloccato i commenti sotto al post.

Britney e le foto hot

I contenuti postati negli ultimi mesi da Britney Spears stanno facendo preoccupare i fan. La popstar infatti sempre più di frequente posta foto o video di sé in pose hot oppure mentre fa dei balletti praticamente seminuda.

Britney Spears

In molti pensano che questo atteggiamento della cantante possa essere scatenato da un peggioramento delle su condizioni di salute mentale e per questo si dicono seriamente preoccupati per lei.

