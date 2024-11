Sanremo 2025: “Tra i Big sette artisti quasi certi”

Dagospia ha svelato i nomi di 7 artisti che probabilmente parteciperanno a Sanremo 2025: scopriamo di chi si tratta!

Manca sempre all’annuncio ufficiale degli artisti che parteciperanno tra i Big a Sanremo 2025. Il 2 dicembre il direttore artistico Carlo Conti svelerà i nomi dei cantanti in gara, ma nel frattempo il toto nomi non si ferma.

Secondo Dagospia ci sono 7 artisti che quasi sicuramente vedremo sul palco dell’Ariston a febbraio: scopriamo di chi si tratta!

Sanremo 2025: da 24 a 26 gli artisti in gara

Gli artisti in gara alla prossima edizione della kermesse dovrebbero essere 24, ma il direttore artistico sta valutando di portare il numero a 26.

Lo ha rivelato lo stesso Carlo Conti al settimanale Chi: “Saranno 24 big o forse di più a febbraio. Il numero preciso? Il regolamento dice 24, ma le canzoni sono così tante che ho pensato anche di allargare il numero. Poi fino al 26 novembre si possono presentare le proposte per partecipare alla gara. Ho sentito già più di 200 pezzi. Ad oggi un numero preciso di partecipanti non c’è“.

Teatro Ariston Sanremo

I 7 nomi quotatissimi

Tra i tanti nomi di cantanti che sono stati fatti negli ultimi mesi, sono 7 quelli che secondo Dagospia quasi sicuramente parteciperanno alla prossima edizione di Festival. Si tratta di: Gaia, Elodie, Sarah Toscano, Luchè, Arisa, Kekko dei Modà, Gabry Ponte.

“Chi sbarcherà in Riviera?” – si legge – “L’annuncio ufficiale, com’è noto, è previsto il prossimo 2 dicembre al Tg1 delle 20. Il toto big da settimane mette insieme decine di nomi, noi proviamo a segnalare sette artisti quotatissimi che sarebbero a un passo dal sì: la vincitrice di Amici Sarah Toscano, Gaia reduce dal tormentone Sess0 e Samba, Elodie necessita di un rilancio per riempire San Siro“.

“Potrebbe avercela fatta Arisa, sarebbe previsto il ritorno di Kekko dei Modà, il debutto in gara per Gabry Ponte e quello di Luchè. Proprio grazie al napoletano Luchè, potrebbe fare il suo ritorno all’Ariston il fenomeno Geolier nella serata dedicata a cover e duetti. Non solo, Conti ha deciso di rinnovare la tradizione del suo predecessore, alla prima serata parteciperà anche la vincitrice dell’ultima edizione Angelina Mango”.