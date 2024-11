Venditti rivela il nome del figlio di Ultimo: gaffe a Domenica In

Ospite da Mara Venier a Domenica In, Venditti ha fatto una gaffe: ha svelato il nome del figlio di Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo.

Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo stanno per diventare genitori. Fino ad ora, però, non avevano svelato il nome del futuro bambino. Durante l’ultima puntata di Domenica In, Antonello Venditti ha fatto una gaffe rivelando accidentalmente come si chiamerà il figlio della coppia.

Antonello Venditti: lo spoiler a Domenica In

Sono mesi che i fan di Ultimo attendono di scoprire come si chiamerà il figlio che il cantautore aspetta insieme a Jacqueline Luna Di Giacomo. Fino a ieri la coppia aveva rivelato solamente l’iniziale ovvero la E, senza fornire ulteriori dettagli.

Durante l’ultima puntata di Domenica In è stato Antonello Venditti, amico intimo della coppia, a spoilerare questa informazione. Mentre faceva gli auguri ad Ultimo e Jacqueline per l’arrivo del bimbo ha fatto una gaffe in diretta tv.

https://twitter.com/CallMeBlueRose_/status/1858163019051573459

“Un abbraccio e un augurio speciale a una coppia fantastica, che sono Jacqueline e Niccolò. Sono a New York e aspettano un bambino che si chiamerà Enea” – ha rivelato Venditti.

Ultimo: il silenzio dopo la gaffe

Dopo lo spoiler di Venditti la notizia che il bambino si chiamerà Enea ha fatto rapidamente il giro del web arrivando sicuramente fino a New York, dove si trovano Ultimo e Jacqueline. La coppia però non ha commentato lo spoiler fatto dall’amico e collega.

Il rapporto tra Ultimo e Venditti non si ferma alla semplice stima professionale; i due condividono infatti un legame basato su affetto genuino e rispetto reciproco. La presenza di Venditti come ospite nei concerti di Ultimo, soprattutto nell’emozionante serata allo Stadio Olimpico di Roma, testimonia la loro complicità artistica e personale.

Antonello Venditti

La scelta di Venditti di condividere la notizia del nome sul palcoscenico mediatico di Domenica In riflette quindi un’intimità e una confidenza che trasgredisce i confini del palco, entrando nella vita privata dei due artisti con sincera partecipazione emotiva.