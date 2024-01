Sangiovanni si prepara per Sanremo 2024, con una canzone dedicata alla ex fidanzata Giulia Stabile e un nuovo approccio alla vita.

Sebbene abbia appena compiuto solo 21 anni, Sangiovanni torna a parlare di sé in maniera matura, dopo un lungo periodo di silenzio e momenti difficili da superare. Negli ultimi mesi il cantautore aveva deciso di allontanarsi dai social e da ogni riflettore, anche per elaborare il dolore per la rottura con Giulia Stabile: è proprio a lei che dedica il suo brano con cui si esibirà al Festival di Sanremo.

Un nuovo inizio per Sangiovanni

Debuttato ad Amici 21 con uno stile eccentrico, Sangiovanni ha dato inizio alla sua carriera artistica con alcuni singoli come Malibu e Farfalle. Ma oggi, a pochi anni di distanza, ritroviamo un ragazzo giovane ma più maturo che mai: “Oggi sono cresciuto, mi sento più maturo”, ha detto lui stesso intervistato da Vanity Fair.

A rafforzare il carattere sono quasi sempre i momenti più duri della vita, ed è lo stesso che è successo all’artista vicentino che nei mesi scorsi ha detto addio ai social e ad ogni tipo di contatto esterno. “Mi sentivo svuotato, mi sembrava di non aver più nulla da dire perché non avevo vissuto. E allora mi sono fermato“, spiega Giovanni Pietro Damian.

Ma adesso il cantante ha bisogno di ripartire, è arrivato il momento giusto. “Dopo essere stato fermo per un anno, devo ricominciare da zero e mi gioco il tutto per tutto. Ma ho imparato a gestire le pressioni e le aspettative: prima l’ansia non mi faceva vivere, tra attacchi di panico e dermatiti sulle mani. Ora non ho più paura dei giudizi e dei numeri”, rivela.

Il brano dedicato a Giulia Stabile

Causa di questo silenzio anche la rottura con Giulia Stabile, che Sangiovanni aveva conosciuto proprio nella scuola di Amici e con cui aveva iniziato una relazione. Il legame si era consolidato così tanto da non riuscire quasi a sopravvivere da quella successiva rottura.

Ma adesso il cantante è pronto a tornare in pista, e lo fa con un ritorno in grande stile al Festival di Sanremo, dopo essere stato incluso tra i prescelti. Sangio si esibirà con Finiscimi – mentre gode ancora dell’appena nato successo di Americana – che confessa di aver dedicato all’ex fidanzata.

Il cantante ha descritto la canzone come una “lettera d’addio struggente, malinconica”. Anche i suoi fan avevano sofferto della fine della sua relazione, in merito a cui Giulia aveva commentato: “Posso solo dire che per me lui è e resterà per sempre il primo grande amore“.

Tuttavia, Sangiovanni si dice pronto per Sanremo: “Il brano che porto significa tanto per me dopo tanto che non esco con musica mia e il festival è il contesto giusto per esprimerlo. Mi fa bene cantare questo pezzo, lo sento come un’esigenza“.

