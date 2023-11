Giulia Stabile: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla ballerina che ha vinto Amici nel 2021.

Ha fatto innamorare milioni di persone in pochissimi mesi ad Amici di Maria De Filippi nel 2021 e oggi è un personaggio televisivo di primissimo piano, oltre che una ballerina di talento. Stiamo parlando di Giulia Stabile, la ragazza che aveva conquistato il cuore di Sangiovanni. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Giulia Stabile: biografia e carriera

Giulia Lola Stabile, questo il suo nome completo, è nata a Roma il 20 giugno 2002 sotto il segno dei Gemelli. Cresciuta con la passione per la danza fin da bambina, nel 2006 ha frequentato l’Accademia del Balletto di Roma, ottenendo il diploma nel 2021.

La svolta per la sua vita arriva nel 2020, quando entra nella scuola di Amici di Maria De Filippi e in pochissimo tempo riesce a conquistare il cuore dei fan. Nonostante il grandissimo successo del cantante Sangiovanni, riesce infatti addirittura a strappargli la vittoria nella finale del 15 maggio, diventando la prima donna ballerina a conquistare il trionfo nel programma.

Da quel momento è diventata non solo una ballerina, ma anche una conduttrice televisiva per Witty Tv ma anche per programmi famosi e molto seguiti come Tu si que vales. L’avventura nel talent è iniziata nel 2021, inizialmente al fianco di Belen. Nel 2023 è stata promossa a conduttrice principale dello show.

La vita privata di Giulia Stabile: la storia con Sangiovanni

Giulia Stabile ha iniziato una storia d’amore il 27 dicembre 2020 con Sangiovanni, concorrente di Amici e secondo classificato proprio dietro alla ballerina. I due hanno fatto innamorare milioni di spettatori regalando sogni a tutti i loro fan, e hanno resistito anche all’onda mediatica che li ha travolti una volta terminata l’avventura nel talent.

Ma Giulia Stabile e Sangiovanni stanno ancora insieme? La risposta al momento sembrerebbe proprio di no. Dopo aver superato molti problemi, anche per colpa delle malelingue, si sono lasciati nel 2023. Il motivo lo ha spiegato un esperto di gossip sui social: “Nessun tradimento, solo progetti totalmente diversi. Nonostante la loro giovane età, hanno deciso di rimanere in ottimi rapporti, intraprendendo strade diverse“.

Chi è il nuovo fidanzato di Giulia Stabile? Al momento non sappiamo se la ballerina abbia trovato un nuovo amore o si sia concentrata solo sulla sua carriera.

Sai che…

– Si è esibita nel Palazzo dello Sport di Roma e nel Mediolanum Forum di Assago a Milano come ballerina del corpo di ballo di Sangiovanni. Ha lavorato anche come coreografa per il tour del cantautore vicentino, realizzando anche la coreografia di Farfalle nel videogioco Just Dance 2023 Edition.

– Ha co-condotto Amici Full Out Live e ha partecipato come ballerina all’evento Love Mi di Fedez.

– Ha lavorato anche con Angelina Mango, coreografando il video di Che t’o dico a fa’.

– La musica è sempre stata nel suo sangue. Nel 2014 ha partecipato a Ti lascio una canzone, programma condotto da Antonella Clerici.

– Nel 2022 ha doppiato il film d’animazione Il mostro dei mari, distribuito da Netflix. In particolare ha prestato la voce al personaggio Vedetta dell’Inevitabile.

– Ha preso parte anche alla serie Giving Back Generation.

– Non conosciamo il patrimonio di Giulia Stabile e non sappiamo quali siano i suoi guadagni.

– In molti si chiedono che malattia abbia Giulia Stabile. Fortunatamente la ballerina sta bene, anche se nella sua vita ha dovuto attraversare momenti molto difficili, anche a causa del bullismo.

– Su Instagram Giulia Stabile ha un account ufficiale da milioni di follower, ma anche su TikTok la ballerina è seguitissima.

– Dal 2021 al 2023 ha condotto Oreo Challenge per Witty TV.

– I genitori hanno origini diverse: il padre è italiano, ma la madre è spagnola.

– Ha preso parte a praticamente tutti i video dei singoli di Sangiovanni, tra cui Malibu:

