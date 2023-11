Chi è Lenny Ligabue, il figlio di Luciano: vita privata e curiosità sul giovane batterista, un talento che ha già collaborato con il padre in alcune occasioni.

Lenny Ligabue è il figlio d’arte della famiglia Ligabue. Primogenito di Luciano, da anni ormai collabora con il grande rocker di Correggio, con cui ha suonato per la prima volta nel brano è La cattiva compagnia. Scopriamo insieme qualcosa in più su questo giovane e talentuoso batterista.

Chi è Lenny Ligabue: biografia e carriera

Classe 1998, Lorenzo Lenny Ligabue è il primo figlio di Luciano, nato dal matrimonio con Donatella Messori. Di lui si conosce poco, ma sappiamo che è un appassionato di musica come il padre.

Bacchette batteria

In un’intervista a La Stampa del 2014, Luciano raccontò della scarsa attitudine con lo studio di Lenny, che però aveva un gran talento nell’apprendere la musica. Capace di imparare senza problemi le sue partiture di chitarra,si è avvicinato alle produzioni del padre dall’album Mondovisione.

Polistrumentista di sicuro avvenire, è passato nel corso degli anni dalla chitarra alla batteria, come dimostrato dalla collaborazione in un pezzo dell’album di Ligabue del 2019, Start. Da allora ha proseguito la sua carriera dietro le pelli, anche se attende una nuova grande occasione per potersi confermare ad altissimi livelli.

Per il momento, ha accettato di continuare a lavorare con il padre, ormai seguito in tour in qualità di batterista ufficiale e con il quale ha suonato anche nelle tracce dell’album Dedicato a noi del 2023. Parlando di questa nuova collaborazione, Luciano ha rivelato in un’intervista al Corriere della Sera che ha sceglierlo non è stato lui, ma il suo produttore, Fabrizio Barbacci.

“Mi ha detto che sarebbe stato perfetto per questo album“, ha raccontato il Liga, aggiungendo: “Mi ha inorgoglito, ma soprattutto questa collaborazione è sfociata in qualcosa di bello dal punto di vista personale“.

Sai che…

– Cosa è successo al figlio di Ligabue? Fortunatamente a Lenny non è successo nulla di particolare, ma Luciano ha perso un altro figlio, Leon, morto a seguito della sua nascita prematura.

– Ha una sorella, Linda, nata dal secondo matrimonio di Luciano Ligabue.

– I nomi di Lenny e Linda iniziano con la ‘L’ perché il nonno era convinto che fosse una lettera porta fortuna.

– È un appassionato di heavy metal.

– Luciano gli ha dedicato la canzone Da adesso in poi…

– Su Instagram aveva un account da diverse migliaia di follower, ma in questo momento non risulta più disponibile.

