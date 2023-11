Marco Ligabue: la carriera, la vita privata e le curiosità sul fratello di Luciano, a sua volta stimato cantautore.

Essere figli d’arte non è sempre semplice. Ma essere fratelli d’arte, forse, è ancora peggio. Marco Ligabue è un cantautore talentuoso e impegnato, che però ha dovuto nel corso della sua carriera confrontarsi spesso con un paragone scomodo: quello con il fratello Luciano.

Eppure, di cose importanti nella sua carriera Marco ne ha fatte, a prescindere dal legame di parentela. Andiamo a scoprire insieme alcune curiosità su di lui e sulla sua vita professionale e privata.

Chi è Marco Ligabue: biografia e carriera

Marco Ligabue è nato a Correggio il 16 maggio 1970 sotto il segno del Toro. Ha mosso i primi passi nella carriera musicale nei primi anni Novanta con il gruppo Little Taver & His Crazy Alligators.

La sua carriera subisce una svolta importante però nel 2001, quando fonda i Rio. Con questa formazione pop rock, di cui diventa chitarrista e autore, realizza quattro album ottenendo un discreto successo. Questa una delle loro canzoni più amate, Gioia nel cuore:

Rimane col gruppo fino al 2012, poi decide di intraprendere una carriera solista, come il fratello. Il suo primo album esce nel 2013 con il titolo Mare dentro, seguito due anni dopo da L.U.C.I. – Le Uniche Cose Importanti, anticipato dal singolo Non è mai tardi.

Il suo terzo e album è Il mistero del DNA, uscito nel marzo del 2017 e anticipato dal singolo Cuore onesto. Il video di questo interessante pezzo è stato girato nel Benin.

Cosa fa oggi Marco Ligabue?

Scavallato il lockdown, Marco è tornato a pubblicare diversi singoli, poi inseriti in una raccolta pubblicata per i suoi cinquant’anni, Tra Via Emilia e blue jeans. Dopo aver vissuto da protagonista un altro paio di tour con spettacoli meta-musicali, nel 2023 è tornato a lanciare due nuovi singoli: Nel metaverso con te e Sempre tutto bene.

Marco Ligabue: la discografia in studio

2013 – Mare dentro

2015 – Luci – Le uniche cose importanti

2017 – Il mistero del DNA

2020 – Tra Via Emilia e blue jeans

La vita privata di Marco Ligabue: moglie e figli

Anche Marco, come Luciano, preferisce tenere la vita sentimentale lontano dai riflettori. A lungo è stato fidanzato con Melania, una donna sarda che lo ha portato con sé ad Alghero, dove Marco Ligabue ha vissuto per molti anni.

Dalla loro relazione è nata la sua prima figlia, Viola. Dopo la rottura, però, il cantautore è tornato a Correggio. Nel 2018 ha dichiarato di aver intrapreso una nuova relazione che lo ha preso moltissimo, ma per ora non ha ancora ufficializzato il nome della sua compagna.

Della nuova fidanzata di Marco Ligabue sappiamo solo che lo ha fatto innamorare follemente, e che dalla loro relazione è nato il suo secondogenito, Diego.

Sai che…

– Alla figlia Viola ha dedicato il brano Dentro, canzone in cui ha raccontato l’esperienza della distanza obbligatoria causata dal lockdown.

– Come Luciano, anche Marco è un cantautore-scrittore. Nel 2021 ha pubblicato per Pendagron il suo primo libro, Salutami tuo fratello – Cronache spettinate di un rocker emiliano. Si tratta di un romanzo in cui ha raccontato il suo percorso di vita, toccando anche il rapporto con il fratello, tra stima reciproca e confronti continbui.

– Marco Ligabue a All Together Now? Sì, non è uno scherzo. Il cantautore è stato uno dei 100 giurati del muro della trasmissione condotta da Michelle Hunziker nella prima edizione.

– Dal 1991 si è dato da fare per alcuni progetti relativi alla carriera del fratello Luciano, curando il sito Ligachannel e il fan club Bar Mario.

– È testimonial dell’associazione City Angels, che si occupa di volontariato.

– Gioca nella Nazionale italiana cantanti.

– È un grande tifoso del Torino.

– Su Instagram Marco Ligabue ha un account ufficiale da decine di migliaia di follower. Anche su TikTok Marco ha un profilo ufficiale molto seguito.

Di seguito il video di Quante vite hai di Ligabue:

