Parla la sorella di Celine Dion, Claudette, aggiornando i fan sulla salute della cantante: “Non ha il controllo dei muscoli”.

Tornando a mostrarsi in pubblico a Las Vegas, i suoi fan avevano ben sperato in un miglioramento miracoloso. Ma le condizioni di Celine Dion, affetta dalla sindrome della persona rigida, sembrano essersi aggravate. A confermarlo è la sorella Claudette che spiega: “Ha perso il controllo dei muscoli”.

Preoccupazione per Celine Dion: “Sta lavorando duro”

Parlando al sito canadese 7 Jours, Claudette Dion ha dichiarato che sua sorella si muove in sedia a rotelle e ha perso il controllo del proprio corpo. “Sta lavorando duro, ma non ha il controllo sui suoi muscoli. Ciò che mi spezza il cuore è che è sempre stata disciplinata. Ha sempre lavorato duro”, racconta con dolore la donna.

Affetta dalla sindrome della persona rigida – trattandosi di una sindrome degenerativa – non è chiaro quando e se Celine Dion potrà tornare ad esibirsi per i suoi fan. “È vero che sia nei nostri sogni che nei suoi, l’obiettivo è tornare sul palco. In quale veste però? Questo non lo so. Le corde vocali sono muscoli e anche il cuore è un muscolo”, aggiunge Claudette.

Cos’è la sindrome della persona rigida?

Da tempo i fans della celebre cantante di My Heart Will Go On erano preoccupati per le sue condizioni di salute, dopo essere venuti a conoscenza della malattia da cui era affetta, e che la stessa Celine Dion ha voluto annunciare sui social.

Si tratta di un disturbo neurologico, progressivo e incurabile, con il corpo che attacca le proprie cellule nervose con un grave impatto sulla mobilità. Per tre anni, infatti, l’artista 55enne si è tenuta lontana dai riflettori.

Lo scorso agosto, il National Enquirer scriveva della cantante: “Ha difficoltà a camminare ed è in balia di forti tremori che provocano spasmi. La sua schiena è diventata curva e i suoi spasmi muscolari sono, a volte, insopportabili”.

La malattia le provoca spasmi, crampi, e dolori muscolari lancinanti, che l’hanno costretta ad evitare qualsiasi attività. Per questo motivo, anche il suo ultimo tour è stato annullato.

