La carriera di Rihanna si sposta dalla musica all’imprenditoria, ma lascia trapelare anche nuovi piani nel suo privato.

Ormai sul mercato più come imprenditrice che come cantante, Rihanna è sempre alla ricerca di nuovi prodotti da pubblicizzare. Proprio durante il lancio della nuova collezione Fenty x Puma, si è fermata a rispondere ad alcune domande della stampa svelando qualche dettaglio sulla sua vita privata e non.

Nuova musica in vista per Rihanna?

Nei giorni scorsi Rihanna è stata a Los Angeles, dove ha organizzato la festa per promuovere la nuova collezione Fenty x Puma. Sul red carpet, la cantante è stata fermata dai giornalisti super curiosi di saperne di più sul suo nuovo album.

Secondo quanto rivelato alla stampa, potrebbe partire un nuovo tour (che potrebbe arrivare tra il 2024 e il 2025) solo quando pubblicherà un disco. “L’ultima volta che sono stata in tour è stato molto tempo fa. I miei fan aspettano da tanto tempo, ma prima pubblicherò della musica e poi tutto andrà nel giusto corso”, ha dichiarato Rihanna.

Quindi ci sono già programmi in vista: un nuovo disco potrebbe forse arrivare nel 2024? “Non posso dirvi tutto. Non ho la palla di cristallo”, risponde la pop star.

Rihanna on the possibility of a new tour:



“I wanna do a tour when there’s new music” pic.twitter.com/LrD4W0Mh8A — Pop Base (@PopBase) December 19, 2023

Il desiderio di una figlia femmina

Negli ultimi tempi, la vita di Rihanna è cambiata rispetto alla giovane sé stessa che l’ha abbandonata già da qualche anno. “Credo di essere in un’era di scoperta e forse di riscoperta. Perché molte cose sono cambiate, alcune cose sono quelle e altre devo ancora scoprirle. E io mi sento al centro di tutto questo”, ammette.

D’altronde, dopo essere diventata mamma per la seconda volta, adesso le sue priorità sono diverse. A tal proposito, afferma ai microfoni dei giornalisti che una delle cose che proprio non riesce a fare ancora, è avere delle figlie femmine.

“Esatto, almeno per il momento non ci sono riuscita. Anche la prossima volta sarà un maschio al 75%, quindi staremo a vedere, teniamo le dita incrociate. Guardate com’ero magra in questo servizio fotografico per Complex! Vi prometto che prima o poi tornerò ad indossare questi abiti stretti. Lo farò quando la smetterò di fare figli“, conclude ironica.

