La prima apparizione di Celine Dion alla partita di hockey a Las Vegas, dopo la malattia che l’ha costretta a cancellare il suo tour mondiale.

Celine Dion, a cui è stata diagnosticata la sindrome della persona rigida, è tornata a mostrarsi in pubblico dopo aver lasciato in sospeso tutti i suoi fans. Pur se magra e abbastanza provata dalla malattia, la cantante si è recata alla T-Mobile Arena con i suoi tre figli, per la partita di hockey della NHL tra i Montreal Canadiens e i Vegas Golden Knights.

La prima apparizione a Las Vegas

Certo, ancora in una situazione stazionaria, ma sicuramente in condizioni migliori dall’ultima volta che ha dato notizie di sé. Il pubblico era molto preoccupato per la sua malattia che l’aveva costretta ad annullare le date del tour mondiale, già sospeso e rinviato due volte.

Ma in questi giorni Celine Dion ha pubblicato sui social diverse foto scattate durante la partita di hockey a Las Vegas. Al termine del match – dopo essere stata annunciata dallo speaker – la cantante canadese è scesa negli spogliatoi dei Canadien per incontrare i giocatori. Nelle immagini si mostra sorridente al fianco dei suoi tre figli, il 22enne René-Charles e i due gemelli 13enni Nelson and Eddy.

“Grazie per la tua amicizia e per la tua grande generosità, l’intero team è stato molto felice di incontrare te e la tua famiglia”, ha scritto la vicepresidente dei Canadien, Chantal Machabée.

La malattia di Celine Dion

Da tempo i fans della celebre cantante di My Heart Will Go On erano preoccupati per le sue condizioni di salute, dopo essere venuti a conoscenza della malattia da cui era affetta, e che la stessa Celine Dion ha voluto annunciare sui social.

Per tre anni l’artista 55enne si è tenuta lontana dai riflettori, a causa della sindrome della persona rigida che le era stata diagnosticata. Si tratta di una malattia neurologica fortemente invalidante, che le provoca spasmi, crampi, e dolori muscolari lancinanti, che l’hanno costretta ad evitare qualsiasi attività. Per questo motivo, anche il suo ultimo tour è stato annullato.

Lo scorso agosto sono state riferite le ultime notizie sulla salute di Celine, che la teneva ancora lontana dal palco. “Ha difficoltà a camminare ed è in balia di forti tremori che provocano spasmi. La sua schiena è diventata curva e i suoi spasmi muscolari sono, a volte, insopportabili”, scriveva il National Enquirer.

Oggi però, le ultime notizie della cantante donano uno spiraglio di speranza. Sui social Celine Dion scrive: “Io e i miei ragazzi ci siamo davvero divertiti per la visita ai Montreal Canadiens dopo la partita con i Vegas Golden Knights a Las Vegas. Hanno giocato così bene, che match!. Grazie per averci incontrato ragazzi, è stato memorabile, vi auguro una grande stagione! Celine”.

