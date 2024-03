Rose Villain annuncia il suo secondo album al quale ha partecipato anche Madame, rappresentando un mix di delicatezza e oscurità.

Nella giornata dell’8 marzo è uscito il secondo album di Rose Villain, intitolato “Radio Sakura”, che vede la collaborazione di diversi grandi artisti, tra cui Madame. Questo progetto discografico – che segue il suo debutto con “Radio Gotham” – rappresenta una vera e propria fioritura artistica per la cantante, simboleggiata dalla scelta del titolo che richiama i ciliegi in fiore: un’icona di prosperità e rinascita nella cultura giapponese.

Dall’ombra alla luce: la crescita artistica di Rose Villain

Con Radio Gotham, Rose Villain aveva esplorato le sue ombre. Ma con Radio Sakura (Warner Music Italy) – fuori in formato fisico e digitale – segna un passaggio verso la luce, mostrando una crescita sia personale che artistica. L’album, che include il brano “Click boom!” presentato al Festival di Sanremo, è un viaggio attraverso generi diversi, dall’hip hop al punk, dall’elettronica alla bachata, tutti uniti dalla speranza come filo conduttore.

L’acquisto del vinile o del CD di “Radio Sakura” offre ai fan non solo musica, ma anche una raccolta di poesie inedite scritte dalla stessa artista, che si lega strettamente alla musica creando un dialogo tra le diverse forme di espressione.

Tutte le collaborazioni nel nuovo disco

L’album vanta collaborazioni con artisti del calibro di Madame, Ernia, Bresh, thasup e Guè, che accompagnano Rose Villain in questo nuovo capitolo della sua carriera. “Radio Sakura” è composto da 12 brani – prodotti da Sixpm – ognuno dei quali contribuisce a creare un’atmosfera eclettica e personale.

“Con questo disco mi sono sentita più libera che mai di essere fragile, irriverente, ambiziosa e con questa musica, per me la migliore che ho mai scritto, sono fiorita nell’artista e donna che sognavo di essere”, racconta Rose. Inoltre, l’estate vedrà l’artista aprire i concerti dei Coldplay, in programma per il 12, 13, 15 e 16 luglio allo Stadio Olimpico di Roma.

