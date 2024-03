In occasione della feste della donna, Chadia ha annunciato l’uscita del suo ultimo brano intitolato “Filo spinato – la superbia”.

Dopo l’uscita di “Bondage – La gola”, Chadia pubblica il secondo dei suoi sette peccati capitali: “Filo spinato – la superbia”. E non è un caso che il brano sia uscio proprio nella giornata di ieri, venerdì 8 marzo, nonché la Giornata internazionale della donna. Con questa canzone, infatti, la giovane artista si fa portavoce di un messaggio di resilienza e speranza per tutte le donne che hanno subito violenza.

La voce di Chadia per tutte le donne vittime di violenza

Il progetto di Chadia Rodriguez, legato ai sette peccati capitali, trova in “Filo spinato – La superbia” una delle sue espressioni più potenti e significative. La superbia, in questo contesto, diventa simbolo di una società che troppo spesso giudica e colpevolizza le vittime, invece di offrire loro sostegno e comprensione.

“Filo spinato – La superbia” è più di una canzone: è una dedica a quelle donne che, nonostante le ferite e i traumi, trovano la forza di andare avanti. La canzone nasce da un evento tragico, lo stupro di una ragazza a Palermo, che ha toccato profondamente l’artista: “Leggevo gli articoli dei giornali, molti descrivano la violenza come se fosse colpa di lei. Molte persone mi hanno segnalato che lei fosse mia fan e quindi l’ho contattata”, racconta Chadia.

Così ha deciso di parlarne, “per far riflettere le persone sul fatto che tante ragazze si tolgono la vita perché non riescono a superare i traumi della violenza, mentre tante altre vengono uccise“. La scelta della data di pubblicazione, l’8 marzo, non è casuale ma simbolica, con l’intento di sottolineare l’importanza della lotta contro la violenza sulle donne ogni giorno dell’anno.

Un Sostegno Concreto: La Campagna #Maipiùinvisibili

Il singolo non si limita a veicolare un messaggio di speranza, ma si traduce anche in un sostegno concreto alla causa femminile. Chadia, infatti, ha deciso di appoggiare WeWorld, un’organizzazione che da cinquant’anni difende i diritti delle donne e dei bambini in 27 paesi del mondo. Attraverso la campagna #Maipiùinvisibili, attiva dal 4 al 16 marzo, si raccolgono fondi per sostenere programmi nazionali contro la violenza sulle donne, unendo prevenzione, sensibilizzazione e intervento sul territorio.

Di seguito il video del singolo:

