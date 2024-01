Chi è Chadia Rodriguez, la trapper che giocava nella Juventus

Chadia Rodriguez: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla trapper di Bella così e Fumo bianco.

Chi ha detto che il rap e la trap devono essere per forza declinati al maschile? Chadia Rodriguez è la risposta italiana, o meglio una delle risposte italiane, a una serie di stereotipi che hanno accompagnato fin dagli anni Novanta l’hip hop nel nostro Paese.

Forte dell’esempio di alcune artiste americane, la cantante originaria di Torino si è imposta all’attenzione del pubblico negli ultimi tempi per il suo stile crudo e diretto. Scopriamo insieme qualcosa in più su quella che a lungo è stata la trapper più famosa d’Italia,

Chi è Chadia Rodriguez: biografia e carriera

Chadia Darnakh Rodríguez, questo il suo nome completo, è nata il 6 novembre del 1998 sotto il segno dello Scorpione ad Almería, in Spagna, da madre iberica e padre marocchino. Cresciuta a Torino con una grande passione per lo sport, ha giocato nella squadra femminile della Juventus per sette anni, prima di essere costretta ad abbandonare il mondo del calcio per un infortunio.

Chadia Rodriguez

Si è quindi dedicata alla musica, iniziando a scrivere i suoi primi testi e a rappare. Notata dal famoso producer Big Fish, è entrata nel roster dell’etichetta Doner Music, fondata proprio da Fish e da Jake La Furia dei Club Dogo.

Il suo primo singolo, Dale, le ha permesso di attirare l’attenzione della Sony, che a giugno 2018 l’ha messa sotto contratto. La sua carriera ha quindi preso il volo. Tutti i singoli lanciati da quel momento in poi hanno ottenuto numeri grandiosi su YouTube e sulle piattaforme streaming: da Fumo bianco a Sister (Pastiglie), passando per 3G, tutte le canzoni hanno sfondato agilmente muro del milione di views.

Nel 2019 ha dato alle stampe il suo primo EP, Avere vent’anni. Al suo interno anche una delle sue ultime canzoni, Sarebbe comodo:

Ciò che maggiormente caratterizza lo stile di Chadia sono testi mordaci e sfrontati, che si pongono sullo stesso livello di quelli dei colleghi maschi per tematiche e linguaggio, con una sessualità esplicita messa in primo piano. Insomma, ha ricalcato fin dai primi anni le orme di artiste d’Oltreoceano come Nicki Minaj e Cardi B, colmando un vuoto fino a quel momento enorme nel nostro panorama musicale.

Cosa fa oggi Chadia Rodriguez?

Continua nel suo percorso musicale tra singoli da solista e collaborazioni con alcuni artisti di primo piano del mondo della musica italiana. Il suo unico album fin qui resta però Avere 20 anni del 2019.

La vita privata di Chadia Rodriguez: chi è il fidanzato?

Chadia Rodriguez è fidanzata? Non è dato sapersi, per il momento. Sulla sua vita privata la cantante ha rivelato molto poco fin qui, preferendo giustamente mettere in risalto il proprio lavoro. In passato è stata però accostata a colleghi come Guè e anche ad alcuni calciatori.

Sai che…

– Qual è la religione di Chadia Rodriguez? La sua famiglia è musulmana, ma lei preferisce non esporsi sulla religione.

– Dove vive Chadia? Per motivi di lavoro si è trasferita a Milano.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– La fama ha comportato per Chadia anche un aumento nel numero degli hater. In un’intervista a Fanpage.it l’artista ha detto di non tener conto degli insulti di persone che reputa ‘cretine’.

– Uno dei punti di riferimento di Chadia è Cardi B, la spogliarellista diventata star della musica rap.

– Avendo origini spagnole e arabeggianti, ha ammesso di aver ascoltato tanta musica di quelle latitudini nella sua vita, e di essersi fatta non di rado influenzare.

– Ha avuto uno ‘scambio di dissing’ con la rapper Beba.

– Su Instagram Chadia Rodriguez ha un account ufficiale da centinaia di migliaia follower. Negli ultimi anni è diventata però molto famosa anche con il suo profilo TikTok.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Chadia Rodriguez, ecco una playlist presente su Spotify:

