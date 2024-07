Ornella Vanoni su Marracash: “Lo sbatterei al muro”

Ornella Vanoni, ospite al podcast 2046 di Rovazzi e Marco Mazzoli, ha parlato di alcuni colleghi tra cui Marracash.

Ornella Vanoni è stata protagonista di una puntata del podcast 2046, condotto da Fabio Rovazzi e Marco Mazzoli, in cui ha condiviso aneddoti e riflessioni ed ha parlato di alcuni colleghi cantanti. In particolare hanno fatto discutere le sue affermazioni a proposito di Marracash, il King del Rap.

Ornella Vanoni: le parole su Marracash

“Gli ho detto che l’avrei sbattuto al muro se avessi avuto 30 anni di meno” – ha rivelato Ornella Vanoni riferendosi proprio al rapper. La famiglia della cantante non ha però apprezzato questa sua dichiarazione: “Mi ha chiamato mio nipote e mi ha detto ‘Nonna, ma sei pazza?’“.

La passione di Ornella per Marracash non è una novità degli ultimi giorni. Nell’aprile 2023 la cantante è andata a cena con il rapper e in quell’occasione lui ha pubblicato una storia su Instagram in cui lei confessa: “Mi piaci, te l’ho già detto“. Vanoni, sempre nella storia Instagram, ha però spiegato che loro due non sarebbero mai potuti andare d’accordo: “Non ci saremmo trovati perché vado in tristezza anch’io. Triste tu, triste io, un disastro“.

Marracash

L’outing a Mahmood

Un altro momento saliente della puntata del podcast è stato quando, con una certa disinvoltura e forse senza piena coscienza delle implicazioni, Vanoni ha parlato della vita privata di Mahmood, rivelando l’esistenza di un fidanzato di cui l’artista non ha mai parlato pubblicamente.

La cantante ha infatti raccontato di essere andata a cena da Mahmood nel suo appartamento torinese, ma che a cucinare non sarebbe stato il cantante, bensì il suo fidanzato. “Lui ha un fidanzato che cucina, però ogni tanto perché sta a Berlino” – ha rivelato Ornella. Secondo alcune indiscrezioni che circolano già da tempo il cantante sarebbe legato al modello Noah Oliveira.