Stash canta “Karma” alle figlie: il video fa impazzire i fan

Stash, frontman dei The Kolors, ha pubblicato un video in cui canta la loro ultima hit “Karma” alle sue due figlie.

Nell’incantevole cornice di una giornata estiva, immersi in un’atmosfera rilassata a bordo piscina, una scena familiare carica di dolcezza ha conquistato il cuore dei fan dei The Kolors. Stash, frontman del gruppo, ha condiviso un momento intimo e speciale attraverso un video su Instagram che lo vede protagonista insieme alle sue due figlie, Grace e Imagine.

Stash: il video con le figlie

Nella clip, Stash esegue una versione acustica della canzone “Karma“, ultimo tormentone estivo della band. L’esecuzione viene accompagnata dalle risate e dalle voci squillanti delle sue figlie, le piccole Grace e Imagine di 4 e 2 anni.

Le bimbe indossando abiti gemelli di colore rosso, si abbracciano e giocano nell’acqua, cercando di seguire il ritmo e le parole cantate dal padre. Una scena che trasmette serenità e gioia, evidenziando come la musica sia un veicolo di condivisione e amore all’interno della famiglia del cantante.

Il video ha fatto impazzire i fan del cantante, che sotto al post hanno lasciato moltissimi commenti positivi. Un utente scrive: “Non c’è cosa più bella delle piccole che cantano le tue canzoni. Valgono più di un milione di sold-out o di 10 dischi di diamante“. E ancora: “L’amore! La piscina è piena di lacrime dopo questo video (le mie)“.

Stash dei The Kolors

La relazione con Giulia Belmonte

Stash è legato sentimentalmente da anni a Giulia Belmonte, modella e giornalista nota soprattutto per aver partecipato a Miss Italia nel 2013. Dalla loro amore sono nate le due bambine, la prima nel 2020 e la seconda nel 2022. Per il momento i due non sono sposati e sembra che il matrimonio non sia nei loro progetti per il prossimo futuro. Arriverà presto un altro figlio?