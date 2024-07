Tiziano Ferro al cinema con i figli: “Ho pianto dal primo minuto”

Tiziano Ferro ha portato i suoi figli al cinema: il film era talmente toccante che il cantante non è riuscito a franare le lacrime.

Tiziano Ferro ha portato al cinema i suoi due figli, Margherita ed Andres, a vedere l’ultimo capolavoro firmato Disney Pixar: Inside Out 2. Il cantante 44enne si è sentito così toccato dal cartone da essersi messo a piangere durante la proiezione: una reporter lo ha paparazzato mentre singhiozzava.

Tiziano Ferro: le lacrime per Inside Out 2

“Grazie Inside Out 2. Non avevo mai provato l’ebrezza del pianto ininterrotto dal primo all’ultimo minuto di un film. Disney: vi mando la fattura dello psicologo “- scrive Tiziano Ferro nelle sue storie Instagram – “In ogni caso obbligatorio andare a vedere questo film!“. Ha poi aggiunto due hashtag che sicuramente gli sono stati sugferiti dai bambini: #Papàansioso #TeamGioia.

Il cantante ha poi rivolto un messaggio scherzoso ad una giornalista che, durante la proiezione, lo ha fotografato in lacrime. “Messaggio ala reporter che ha rubato questi scatti: godi ora, tanto prima o poi mi vendico! E tu lo sai che avverrà! Il karma gira” – si legge nelle storie.

Tiziano Ferro

Inside out 2: un successo planetario

Nel corso degli ultimi anni, la cinematografia d’animazione ha guadagnato sempre più terreno come forma d’arte capace di suscitare profonde riflessioni e commuovere senza distinzione di età. Un esempio eclatante di questo fenomeno è proprio “Inside Out 2“, una pellicola sta riscuotendo un grande successo non solo tra i più giovani ma anche tra gli adulti.

Il cartone ha fatto breccia nei cuori di milioni di spettatori in tutto il mondo, raggiungendo il traguardo di 1 miliardo di dollari incassati a soli venti giorni dall’uscita nelle sale. Una performance davvero notevole che dimostra quanto la narrazione, focalizzata sulle intricate dinamiche delle emozioni umane, abbia trovato risonanza presso un pubblico vasto e variegato.