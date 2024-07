Arisa ha una nuova fiamma: chi è il fidanzato della cantante

Arisa è innamorata come non mai: su Instagram ha presentato ai fan il nuovo fidanzato. Scopriamo di chi si tratta!

Arisa ha rivelato sui social di essere di nuovo innamorata. A distanza di tempo dalla fine della relazione con il manager Andrea Di Carlo, il cuore della cantante è tornato a battere, questa volta il ballerino e musicista Walter Ricci.

Arisa e Walter Ricci: l’annuncio su Instagram

La relazione tra Arisa e Walter Ricci è stata ufficializzata in modo moderno e diretto: attraverso Instagram. La cantante ha condiviso un post con una serie di foto e video che la ritraggono in compagnia del nuovo fidanzato. “Due luglio. Assisto al primo concerto del mio amore” – rivela ai follower, mentre si riprende con il telefono insieme a lui nell’ascensore dell’hotel – “Sarai bravissimo. Non vedo l’ora”.

Nella didascalia del post, Arisa scrive: “Che sia solo per un giorno, un minuto, una frazione di secondo o per sempre, la felicità esiste. Trattieni la gioia dentro di te fanne una fortezza di gratitudine per i giorni di solitudine che verranno, senza.” – poi invita ai fan a partecipare ad un live di Ricci a cui lei non potrà essere presente.

Il filmato in cui si scambiamo un bacio

Dalle immagini sembra proprio che tra i due ci sia moltissima complicità. Addirittura Arisa ha condiviso un video in cui lei e Walter Ricci si scambiano un affettuoso bacio. La clip, che ritrae un momento di intimità tra i due, è stata girata durante un concerto di Ricci.

Arisa

La cantante ha supportato il suo partner augurandogli successo prima del suo spettacolo: “Sarai bravissimo amore mio”. Poi i due si sono scambiati un bacio a favore della telecamera. Non ci resta che sperare che questa volta Arisa abbia trovato la persona giusta per lei!