Fedez attacca Pomeriggio 5: “Inquina il pianeta”

Durante una live su Twitch, Fedez ha attaccato Pomeriggio 5, un programma inutile che secondo lui inquina il pianeta.

Fedez, ormai noto per le sue uscite spesso sopra le righe, ha recentemente fatto parlare di sé per le sue dichiarazioni piuttosto esplicite contro Pomeriggio 5. Durante una live su Twitch con Il Rosso, di cui ormai è ospite fisso, il rapper ha attaccato il programma di Myrta Merlino, rivelando di consideralo solo una fonte di inquinamento.

Fedez: cosa ha detto durante la live su Twitch

Dopo i numerosi diverbi con il giornalista Michelle Dessì, ormai non è un segreto che Fedez abbia una pessima opinione di Pomeriggio 5. Anzi, il rapper ha rivelato di consideralo uno dei peggiori programmi in circolazione.

Parlando con Il Rosso, Federico ha commentato: “Da quant’è che fai Twitch tu? Un anno e mezzo? Sei già in burnout? Perché credo che Twitch sia la piattaforma che più ti logora. Perché devi fare da solo – o comunque con la tua squadra – quello che fa Pomeriggio 5.”

“Però loro magari hanno trenta persone per fare un programma di m**da. Il tuo è un programma di m**da ma con meno persone, dall’altra parte spendono pure dei soldi per farlo. Alla fine è meglio il tuo. Pensa il pianeta quanto soffre per fare Pomeriggio 5. Quanto inquiniamo di elettricità per fare Pomeriggio 5”. Ecco il video:

Fedez: la polemica sul Jet privato

I riferimenti di Fedez all’inquinamento non sono una casualità. Recentemente il rapper è stato al centro della polemica per essersi recato a Taranto, da Milano, a bordo di un Jet privato, uno dei mezzi di trasporto che emette più CO2 in assoluto. Tra l’altro il rapper si trovava lì per discutere dei problemi ambientali causati dall’Ilva. Sembra quindi che abbia preso le accuse molto sul personale.

