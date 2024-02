Ospite alla prima puntata di “La Confessione”, Morgan parla del Festival di Sanremo citando Ghali e Marco Mengoni.

Nella prima puntata della nuova edizione di “La Confessione” su Rai3, condotta da Peter Gomez, Morgan non ha risparmiato critiche e commenti su vari artisti che hanno partecipato all’ultima edizione del Festival, tra cui Marco Mengoni e Ghali. Non poteva mancare la frecciatina contro Fedez, giudice insieme a lui a X Factor, da cui Castoldi è stato allontanato.

Morgan si schiera dalla parte di Ghali

Ieri sera alle 23, è andata in onda la nuova trasmissione di Peter Gomez che è stata inaugurata dalla presenza di uno dei personaggi più controversi. Ad affrontare vari temi è stato Morgan, che ha assicurato di non aver visto seguito assolutamente il Festival di Sanremo, dove lui stesso anni fa fece scalpore.

Tuttavia, “i giornali li leggo” precisa Castoldi, dando sfogo a un commento nei confronti di Ghali. “Se il pensiero è contro la guerra è giusto farlo, lo dice la Costituzione italiana. È un nostro dovere quello di ripudiare la guerra, Ghali ha fatto una cosa molto corretta”, ha dichiarato il musicista.

La possibilità di condurre Sanremo?

Con la sua tipica modestia (sarcasticamente), Morgan ha sostenuto di non sentirsi un genio, ma “me lo dicono gli altri”. A questo punto, Gomez lo incalza chiedendogli se farebbe il direttore artistico di Sanremo, ricevendo come risposta: “Non è che io vorrei, l’Italia dovrebbe volerlo“.

Poi aggiunge: “A me piacerebbe come esperienza, sicuramente come regola potrei mettere quella che un autore può portare solo una canzone. Io così faccio il bene dei cantanti, che invece condividono uno stile. Sembra tutta una grande canzone con un grande testo. Non è sano per il pluralismo“.

Così, Morgan ha espresso il desiderio di vedere un Sanremo guidato da un direttore artistico che valorizzi la diversità e l’unicità di ogni cantante, piuttosto che riproporre gli stessi autori per diversi artisti. Poi, la frecciata a Marco Mengoni.

Morgan: “Mengoni senza personalità brillante”

E se a condurre il prossimo Festival di Sanremo invece ci fosse Marco Mengoni? “Oddio speriamo di no”, commenta Morgan, che ha avuto un ruolo chiave nel lancio della sua carriera ad X Factor. Il musicista ha espresso perplessità sulle recenti performance dell’artista, in particolare sulla sua gag a Sanremo 2024, chiedendosi da quando Mengoni abbia iniziato a fare il comico.

“Ho detto che canta bene, ma che non è un autore e che non ha una personalità brillante? Ok”, aggiunge il musicista. Sulla possibile conduzione di Mengoni, infatti, Castoldi disapprova: “Nel senso che è uno che canta bene, canta molto bene, ma essere autore è un’altra cosa“.

Prima di concludere, Morgan non ha risparmiato critiche a Fedez: “Lui non conosce quello che io ho fatto. C’è una cosa certa: l’ignoranza. E Fedez è molto ignorante. Perché essere informati ed essere colti sono due cose molto diverse. Il caso di Chiara Ferragni? Forse loro hanno mostrato troppo la loro ricchezza, questo è vero”.

