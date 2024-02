Bufera sul web: due giornalisti hanno parlato dell’orientamento sessuale di Mengoni e Mahmood. Loro due però non hanno mai fatto coming out.

Durante la trasmissione “Che sarà”, condotta da Serena Bortone, Roberto D’Agostino e Peter Gomez, giornalisti, hanno fatto delle affermazioni circa l’orientamento sessuale di Marco Mengoni e Mahmood. Durissima la reazione del web: i due cantanti, infatti, non hanno mai fatto coming out e quindi i giornalisti gli avrebbero fatto outing, pratica molto odiata.

Outing a Mengoni e Mahmood: cosa hanno detto i giornalisti

Ecco le parole che hanno fatto arrabbiare il web: “Lo scorso anno ci fu lo scandalo per il bacio di Rosa Chemical a Fedez. Quest’anno Mengoni, che è gay dichiarato, con il giochino dell’ammazzamosche ha baciato solo donne” – dice D’Agostino. “Anche Alessandro è gay dichiarato”, aggiunge poco dopo Peter Gomez riferendosi a Mahmood e raccontando poi un episodio relativo all’infanzia del cantante.

Mahmood

La reazione del web

Le parole dei due giornalisti hanno immediatamente sollevato un polverone online. Infatti l’outing è una pratica molto odiata che consiste nel rivelare pubblicamente l’orientamento sessuale di una persona al posto dell’interessato stesso. Anche se apparentemente può non sembrare nulla di grave, in realtà l’outing è una vera e propria forma di violenza: si rivela, senza consenso, qualcosa di molto intimo e legato all’identità più profonda di un individuo.

Non sorprende quindi che Gomez e D’Agostino si siano attirati addosso una valanga di critiche e di commenti negativi sui social. “Una delle cose più schifose che possa fare una persona è fare outing ad un’altra che non hai parlato del suo orientamento. Vi dovete vergognare!” – si legge in un post. “Una delle cose più vergognose e false che si siano mai viste e sentite. Nessuno e ripeto nessuno dei due ha mai fatto dichiarazioni simili e anche se l’avessero fatto è la loro vita e questo non deve influenzare il giudizio su di loro. Imparate ad avere rispetto delle persone!” – scrive un’altra utente.

