I cori dei tifosi della Curva Nord dell’Inter sono stati inseriti all’interno di due canzoni del nuovo album di Kanye West.

La scelta artistica di Kanye West ha lasciato i tifosi neroazzurri senza parole. Nel nuovo album del cantante, “Vultures“, i cori dei tifosi della Curva Nord dell’Inter sono presenti in due brani: “Carnival” e “Stars“.

L’idea di inserire i cori dell’Inter nell’album di Kanye West è nata da una conversazione che il cantante ha avuto con Richard Santoro. Santoro, che ha origini pugliesi ed è grande tifoso della squadra neroazzurra, ha raccontato che West è rimasto molto colpito dai cori dei tifosi, sentiti durante una partita con il Genoa.

“Seguo Kanye da sei mesi, gli faccio da consulente su vari progetti ed essendo interista, volevo portarlo allo stadio a vedere una partita.”- queste le parole di Santoro riportate da ‘La Repubblica’ – “Mentre era in Italia qualche mese fa non ci siamo riusciti. Così siamo andati a Genova a vedere Genoa-Milan. Lui è rimasto molto colpito dalla passione e dalle coreografie degli ultrà, al punto che voleva dei tifosi sul palco del concerto di Campovolo, poi annullato. Ma l’idea di realizzare qualcosa gli è rimasta“.

“Lui è una persona con un cervello molto veloce e mi ha comunicato che avrebbe voluto inserire i cori dei tifosi nel suo disco. Ho organizzato tutto in 36 ore e devo ringraziare i supporter nerazzurri che si sono prestati a questa operazione con così poco preavviso.” – ha poi raccontato Santoro.

Nel mese di gennaio 200 tifosi della Curva Nord dell’Inter si sono recati presso il Cross Studio di via Watt a Milano. Lì hanno registrato i cori per le canzoni di Kanye West. Sono stati registrati cori per ben 5 brani del rapper, ma al momento sono stati utilizzati solamente per due tracce.

