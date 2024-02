Ornella Muti ha parlato a Verissimo del dolore per la scomparsa del genero Andrea Longhi, morto giovanissimo a soli 34 anni.

Dursante la trasmossione Verissimo Ornella Muti ha raccontato quanto sia stato difficile per la sua famiglia affrontare il dolore per la perdita di Andrea Longhi, marito di sua figlia Carolina. Andrea è scomparso alla giovanissima età di 34 anni, a causa di una malattia.

Ornella Muti parla della morte del genero

A Verissimo Ornella ha raccontato che il genero è venuto a mancare a solo un mese di distanza dalla morte di sua madre, Ilse. “Quello è stato ancora più faticoso. Per una mamma vedere i propri figli soffrire è qualcosa di… almeno per me, perché quando non puoi fare nulla è una cosa che ti distrugge”, ha raccontato.

Andrea Longhi era il marito della figlia più piccola di Muti, Carolina e padre dei suoi nipotini: Alessandro di 9 anni e Giulia di 7. “Ho visto Carolina soffrire moltissimo, ho visto i suoi figli soffrire molto. Noi gli siamo stati tutti vicino, lei ha una grande famiglia intorno a sé, tra noi, i genitori e le sorelle del marito”, ha aggiunto Ornella.

Ornella Muti e l’ammirazione per la figlia Carolina

Sempre a Verissimo, Ornella Muti ha poi aggiunto: “Carolina è stata forte, ha avuto un momento in cui era come se avesse preso una porta in faccia. Però si sta riprendendo, si è ripresa. L’ammiro tanto, perché occuparsi da sola di due bambini piccoli, che hanno perso il papà, quindi anche con qualche difficoltà… lei lo fa con tanta decisione, è proprio brava”.

Ornella Muti

Poi, visibilmente commossa, Ornella ha dedicato due parole alla malattia del genero. “Non è facile. La malattia… non è morto così, anche quello può essere molto difficile, ma vedere spengersi il padre dei tuoi figli, che ami, non è facile”, ha concluso.

