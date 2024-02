Momenti di alta tensione fuori dal palasport dove Laura Pausini stava cantando: ecco che l’artista interviene sui social.

Durante una tappa del suo tour mondiale a Parigi, un evento inaspettato ha scosso l’ambiente esterno all’Accor Hotel Arena. Un uomo, dopo essersi visto negare l’accesso al concerto di Laura Pausini per mancanza di biglietto, ha sparato all’impazzata contro l’ingresso secondario della venue. La stessa cantante è intervenuta sui social per fare chiarezza su cosa sia accaduto.

Cos’è successo al live di Parigi?

Nella serata di lunedì 12 febbraio, un uomo armato, in evidente stato confusionale, si è presentato all’ingresso VIP dell’Accor Hotel Arena senza biglietto per il concerto di Laura Pausini. Dopo essere stato allontanato per questo motivo, si è diretto verso un’uscita di emergenza e ha iniziato a sparare 17 colpi di pistola contro una porta a vetri.

Gli agenti di sicurezza sono intervenuti tempestivamente, disarmando l’uomo e arrestandolo prima che potesse causare danni a persone o strutture. L’arma, una semiautomatica calibro 7,65, è stata sequestrata dalle forze dell’ordine: fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Laura Pausini rompe il silenzio sui social

Laura Pausini, venuta a conoscenza dell’accaduto solo il giorno successivo del suo live a Parigi, ha voluto tranquillizzare personalmente fan, amici e familiari attraverso i suoi canali social. Sebbene i media non l’abbiano coinvolta nella ricostruzione dell’incidente, la cantante ha voluto chiarire di essere assolutamente estranea ai fatti.

“Ciò che leggo mi dicono non corrispondere esattamente a ciò che è avvenuto. Mi sono documentata nelle ultime ore. Ieri sera (e sia io che il pubblico presente lo abbiamo scoperto come voi solo oggi!) – ha scritto ieri la Pausini su Twitter – fuori dal palasport dove si è tenuto il mio concerto di Parigi, un uomo in stato confusionale ha sparato ad una delle porte secondarie del palasport ed è stato arrestato. Nessuno di noi si è accorto di nulla“.

Lo spettacolo di Laura è iniziato ed è finito senza che nessuno sapesse nulla di questo terribile episodio. “Ripeto, io stessa l’ho scoperto oggi dai giornali. L’accaduto non ha nulla a che fare con il nostro tour. Non ci sono altre notizie. Un bacio”, ha concluso l’artista sui social.

Siccome ho parenti, amici e fan allarmati dalla notizia che gira su Parigi,sento di dover intervenire.

Soprattutto perché ciò che leggo mi dicono non corrispondere esattamente a ciò che è avvenuto.

Mi sono documentata nelle ultime ore.

Ieri sera (e sia io che il pubblico… — Laura Pausini (@LauraPausini) February 13, 2024

