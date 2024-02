Anna Tatangelo si è concessa qualche giorno di vacanza in compagnia del fidanzato. Su Instagram ha pubblicato la foto di un bacio molto hot.

Durante i giorni del Festival di Sanremo, Anna Tatangelo ha deciso di allontanarsi dall’Italia per concedersi una breve vacanza in compagnia del fidanzato, il modello Mattia Narducci. Su Instagram, social su cui la cantante è molto attiva, Anna ha pubblicato delle foto del viaggio: tra queste spicca lo scatto di un bacio decisamente hot.

Anna Tatangelo in vacanza con il fidanzato

Anna Tatangelo e Mattia Narducci hanno scelto Londra come destinazione della loro fuga romantica. La cantante ha condiviso su Instagram molti scatti della loro vacanza insieme. Nelle immagini i due appaiono sereni, spensierati e, soprattutto, parecchio innamorati. Non è passata inosservata la foto di un bacio che la coppia si è scambiata in un ristorante londinese.

Anna Tatangelo parla della sua relazione a Verissimo

Non molto tempo fa Anna Tatangelo aveva palato a Verissimo della sua relazione e di cosa comporti avere 11 anni di più del proprio fidanzato. La cantante infatti ha 37 anni, mentre Mattia Narducci ne ha 26. “Si parla tanto della differenza d’età, a volte è una risorsa. Punti di vista differenti, esperienze di vita differenti. Quando ci si può arricchire l’un altro anche con visioni diverse delle cose è un modo per goderti le cose, maturare e per divertirti anche” – ha dichiarato.

Anna Tatangelo

“Ci vuole, l’amore per me è anche leggerezza, al di là della responsabilità che si ha l’un altro.” – ha proseguito Anna –“Volersi bene, stare bene, delle volte anche svuotare la mente fa bene e stare con chi ti fa stare bene, come lui. E’ arrivato in un momento inaspettatissimo della mia vita. Il tempo ci dirà…”.

Poi conclude così: “Lui mi ha accolto in un momento di grande stanchezza perché venivo da un periodo difficile con mia mamma, che era morta da pochi mesi. Ero dimagrita sette chili. Ero stata davvero male, non riuscivo a dormire. Era un periodo davvero molto tosto” .

