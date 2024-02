Jo Squillo ha subito un furto mentre si trovava a cena a Roma. I ladri hanno rotto i vetri del suo furgone e portato via tutto.

Paura e preoccupazione per Jo Squillo, che tramite un video su Instagram ha fatto sapere ai suoi follower di aver subito un grave furto. Il fatto è avvenuto a Roma la sera del 13 febbraio, a via Ojetti. La cantante e conduttrice televisiva ha fatto sapere che i ladri hanno portato via moltissimi oggetti, come: soldi, carte di credito ed anche abiti.

Jo Squillo vittima di furto: il video su Instagram

Su Instagram Jo Squillo ha condiviso con i suoi follower quanto le è capitato, raccontando la vicenda attraverso un video. “Mi hanno portato via tutto, ieri sera a Roma, più o meno alle 20.30” – ha rivelato la cantante – “Mi hanno spaccato il vetro della macchina e mi hanno rubato tutte le valigie. Ero in partenza, mi sono fermata a mangiare vicino alla Rai, agli studi Dear (attuali studi Frizzi). Forse ci hanno tenuti d’occhio. Un po’ di leggerezza da parte mia o speranza che gli altri non commettano certe cose. È un momento difficile“.

Jo Squillo: cosa le hanno rubato

Dopo aver raccontato i fatti, Jo Squillo ha iniziato ad elencare gli oggetti che le sono stati portati via. Il danno subito dalla cantante sembra davvero ingente: i ladri hanno preso documenti, soldi, carte di credito, computer, abiti della trasferta sanremese, ma anche gioielli dal grande valore affettivo oltre che materiale.

Jo Squillo

“Hanno preso gioielli preziosi che fanno parte della mia vita da 30 anni”. ha raccontato la showgirl. Nella cattiva sorte però, almeno una buona notizia: “Fortunatamente stiamo bene, si va avanti”. Moltissimi i fan che hanno espresso solidarietà a Jo Squillo, dispiacendosi per quanto le è successo oppure scrivendo commenti pieni di rabbia rivolti agli autori del furto.

