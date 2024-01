A Sanremo 2024 Ghali desiderava duettare con il brano “Italiano vero”, ma Nino D’Angelo ha declinato il suo invito.

In occasione della serata delle cover al Festival di Sanremo 2024, in programma per venerdì 9 febbraio, Ghali aveva il desiderio di duettare con il cantautore sulle note del celebre brano “Italiano vero”. Ma il sogno del rapper non si realizzerà: Nino D’Angelo si rifiuta di cantare alla kermesse se non interamente in napoletano.

Nino D’Angelo dice di “no” a Ghali

Da Alessandra Amoroso a Annalisa, fino a Diodato, molti degli artisti in gara a Sanremo hanno già deciso con chi duetteranno nel corso della quarta serata, dedicata proprio alle cover. Ma c’è Ghali – in gara con il brano “Casa mia” – che aveva pensato a Nino D’Angelo per interpretare insieme “L’italiano” di Toto Cotugno, in un medley intitolato “Italiano vero”.

Tuttavia, pur esprimendo il desiderio di rendere omaggio al suo amico Toto, scomparso il 22 agosto scorso, il cantautore napoletano non ha potuto accettare l’invito del rapper. Come spiega Il Mattino, il rifiuto di D’Angelo è motivato dalla promessa di tornare a Sanremo solo per valorizzare la lingua napoletana.

Sanremo 2024 omaggia la musica napoletana

Lo stesso pensiero è stato condiviso da Geolier, che si esibirà per la prima volta all’Ariston con il brano “I’ p’tte tu p’mme”, con l’intenzione precisa di rappresentare il dialetto napoletano. Non è un caso che, nella serata delle cover, il rapper duetterà insieme a Gigi D’Alessio e Luchè.

E in questo contesto di amore viscerale per il napoletano, Amadeus ha sottolineato che “oggi i testi in Napoletano sono di livello nazionale e ascoltati in ogni parte d’Italia, da Nord a Sud. Ecco perché ho aperto le porte a Geolier. Non è più solo musica partenopea, ma nazionale”, dichiara il direttore artistico del Festival. Un’affermazione che riguarda anche la decisione di Nino D’Angelo, del tutto in linea con il discorso.

